Sinner sigue intratable en las ATP Finals y doblega a un peleón pero mermado Aliassime
El italiano sufrió para llevarse el primer set por 7-5 pero terminó arrollando, 6-1, a un Aliassime que terminó pidiendo el fisio hasta en dos ocasiones.
El campeón del año pasado, Jannik Sinner, ha cerrado el segundo día de competición en las ATP Finals con una nueva victoria en esta superficie y en este torneo, donde acumula seis de forma consecutiva si contamos las cinco de la edición pasada. En esta ocasión ha doblegado a otro de los mejores tenistas de los últimos años en indoor, Auger Aliassime, quien obligó al italiano a llevarse el primer set por 7-5 en 58 minutos de juego.
Eso es lo que le duró el canadiense, que firmó un gran primer parcial (ocho aces y cuatro bolas salvadas de break), antes de que el italiano no perdonara la quinta en el decimosegundo juego. Después, Auger comenzó a sufrir dolores en un gemelo y tuvo que pedir el fisio hasta en dos ocasiones. No hay ni que decir que fue completamente arrollado por el transalpino en este segundo set (6-1).
Sinner y el saque, una cosa de otro mundo
La hoja de golpes de Sinner sigue siendo digna de otro planeta: 32 de 36 puntos ganados con el primer servicio y 9 de 15 con el segundo, no afrontó ni una sola bola de rotura en contra, ganó un 45% de puntos al resto, un 80% en la red y lo hizo conectando dos winners menos que su rival y cometiendo cuatro errores no forzados menos.
Desde que se retiró en Shanghái por unos calambres enlaza 14 victorias consecutivas entre el Six Kings Slam y los títulos en Viena y París.
Una primera 'vuelta' sin sorpresas
El italiano, además, cerró lo que podríamos llamar la primera 'vuelta' de la fase de grupos en las ATP Finals 2025. Y no, no hemos vivido ninguna sorpresa, además de que los cuatro primeros partidos se han definido en dos sets. Sinner, Alcaraz, Zverev y Fritz, del 1 al 4 del mundo respectivamente, han vencido en sus debuts en Turín a Aliassime (7-5 y 6-1), De Miñaur (7-6 y 6-2), Shelton (6-3 y 7-6) y Musetti (6-3 y 6-4), los cuatro jugadores que sobre el papel tienen menos posibilidades de ganar el título. Sinner y Zverev ya saben lo que es ganarlo y Fritz disputó la final el año pasado.
Este martes 11 de noviembre Carlos volverá a la acción ante Fritz (primer turno del día) y Musetti se enfrentará a De Miñaur en la segunda jornada del grupo Jimmy Connors.
