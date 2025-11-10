Sinner sigue intratable en las ATP Finals y doblega a un peleón pero mermado Aliassime

El campeón del año pasado, Jannik Sinner, ha cerrado el segundo día de competición en las ATP Finals con una nueva victoria en esta superficie y en este torneo, donde acumula seis de forma consecutiva si contamos las cinco de la edición pasada. En esta ocasión ha doblegado a otro de los mejores tenistas de los últimos años en indoor, Auger Aliassime, quien obligó al italiano a llevarse el primer set por 7-5 en 58 minutos de juego.

Eso es lo que le duró el canadiense, que firmó un gran primer parcial (ocho aces y cuatro bolas salvadas de break), antes de que el italiano no perdonara la quinta en el decimosegundo juego. Después, Auger comenzó a sufrir dolores en un gemelo y tuvo que pedir el fisio hasta en dos ocasiones. No hay ni que decir que fue completamente arrollado por el transalpino en este segundo set (6-1).

Sinner y el saque, una cosa de otro mundo

La hoja de golpes de Sinner sigue siendo digna de otro planeta: 32 de 36 puntos ganados con el primer servicio y 9 de 15 con el segundo, no afrontó ni una sola bola de rotura en contra, ganó un 45% de puntos al resto, un 80% en la red y lo hizo conectando dos winners menos que su rival y cometiendo cuatro errores no forzados menos.

Desde que se retiró en Shanghái por unos calambres enlaza 14 victorias consecutivas entre el Six Kings Slam y los títulos en Viena y París.

Una primera 'vuelta' sin sorpresas

El italiano, además, cerró lo que podríamos llamar la primera 'vuelta' de la fase de grupos en las ATP Finals 2025. Y no, no hemos vivido ninguna sorpresa, además de que los cuatro primeros partidos se han definido en dos sets. Sinner, Alcaraz, Zverev y Fritz, del 1 al 4 del mundo respectivamente, han vencido en sus debuts en Turín a Aliassime (7-5 y 6-1), De Miñaur (7-6 y 6-2), Shelton (6-3 y 7-6) y Musetti (6-3 y 6-4), los cuatro jugadores que sobre el papel tienen menos posibilidades de ganar el título. Sinner y Zverev ya saben lo que es ganarlo y Fritz disputó la final el año pasado.

Este martes 11 de noviembre Carlos volverá a la acción ante Fritz (primer turno del día) y Musetti se enfrentará a De Miñaur en la segunda jornada del grupo Jimmy Connors.

