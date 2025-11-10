Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ibon Miralles sufre una lesión medular tras un accidente de moto: "Nunca pensé no volver a hacer deporte"

Ibon ingresó hace unas meses con una lesión medular tras un accidente de moto. Es una de las víctimas de accidente de tráfico para las que va destinado la recaudación del carrera Ponle Freno del 16 de noviembre.

Vanessa Blasco
Publicado:

Tiene 28 años, Ibon Miralles tiene rotas la vértebras 5 y 6 y no tiene sensibilidad ni movilidad de pecho para abajo. Sufrió un accidente de moto del que poco recuerda en su tierra, en Menorca. Desde que abrió los ojos tras el accidente y supo que no volvería a caminar, aceptó su situación y afronta su nueva vida con optimismo a la que está aprendiendo a adaptarse. "No volveré a caminar pero volveré a hacer muchas cosas", son las palabras de Ibon en una entrevista a Antena3 Deportes que demuestran sus ganas de vivir su nueva vida.

No tiene sensibilidad ni movilidad de pecho para abajo

Entre esas cosas que quiere hacer y que ya hace, está el deporte. En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo practica tenis, pero tiene claro que no es la única disciplina a la que quiere dedicarle tiempo. "He sido siempre muy deportista y no se me quitó de la cabeza volver a hacer deporte. Cuando salga de aquí me gustaría hacer piragüismo, me encanta el agua", así nos contaba Ibon sus próximas metas cuando abandone el hospital.

"¿El accidente? Estaba en el mejor momento de mi vida... acababa de conocer a mi pareja una semana antes"

Es graduado en ciencias del deporte, el pasado verano había llegado a Menorca, donde vive toda su familia para pasar la temporada con ellos después de haber estado viajando durante un tiempo. Fue en esos días cuando sufrió un accidente de moto del que poco recuerda hoy. "Estaba en el mejor momento de mi vida, volvía a casa para pasar el verano, me había comprado la moto de mis sueños y una semana antes había conocido a mi pareja", es el recuerdo que tiene Ibon de su vida antes del accidente.

Después de su ingreso en Menorca, pasó a Mallorca, donde le operaron. Tras la intervención los médicos le dijeron que no podría volver a caminar y a partir de ahí junto a su familia han vivido un proceso de adaptación pero sobre todo de aceptación de la nueva situación. Lleva ingresado cuatro meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos donde le están enseñando a vivir su nueva vida. Ibon no pierde las ganas de seguir adelante y de adaptarse a las nuevas condiciones.

No sabe cuando recibirá el alta, pero tiene claro que quiere regresar a su casa, a Menorca con su familia donde quiere empezar a hace una vida todo lo normal que pueda. "Siempre hablo de deporte porque es lo que más me gusta. Pero quiero volver a hacer una vida social normal", ese es el deseo de Ibon en un futuro.

No le dan miedo sus nuevos retos: "Tengo muchas ganas de volver. No me da miedo, tengo ganas". Así de entero se muestra Ibon que dice ser afortunado porque al menos su lesión le permite seguir viviendo. Como Ibon son cientos las víctimas de accidentes de tráfico en nuestro país para las que van destinos los recursos conseguidos en la carrera Ponle Freno que se celebra el próximo domingo 16 de noviembre en Madrid.

Ibon sabe que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y recomienda mucha precaución en carretera porque cualquier imprevisto que dependa o no de nosotros nos puede cambiar la vida.

Ibon Miralles

