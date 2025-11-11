Lamine Yamal, desconvocado para los partidos ante Georgia y Turquía

Lamine Yamal no estará disponible para jugar los partidos ante Georgia y Turquía de fase de clasificación del Mundial 2026. El delantero del Barcelona ha sido desconvocado por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras haberse sometido este lunes a "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis". La propia RFEF ha desvelado su "sorpresa y malestar" por la forma en la que se ha procedido con Lamine Yamal y no haber avisado a los servicios médicos de la Federación sobre dicho proceso.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", indica la RFEF en un comunicado.

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días", añade la RFEF.

La Real Federación Española de Fútbol explica que ante esta situación se ha procedido a desconvocar a Lamine Yamal priorizando su "salud, seguridad y bienestar".

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", concluye el comunicado de la RFEF.

Lamine, fuera de la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente había incluido a Lamine Yamal en la convocatoria facilitada el pasado viernes para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y Turquía. El seleccionador nacional dejó claro en rueda de prensa, tras ofrecer su última lista de convocados, que Lamine Yamal estaba en "perfectas condiciones" para jugar al fútbol y celebró su vuelta a su nivel en los últimos dos partidos del Barcelona.

"Viendo el partido del otro día, Lamine está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre y lo celebramos. Tenemos dos partidos importantísimos, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros".

Este mismo martes la RFEF ha comunicado la convocatoria de Jorge de Frutos en sustitución de Lamine Yamal. España se enfrentará a Georgia el próximo sábado en Tiflis y cerrará la fase de clasificación en Sevilla ante Turquía. La selección española lidera su grupo con 12 puntos, tres más que Turquía.