Mueren dos aficionados durante las ATP Finals: uno de ellos en pleno partido entre Fritz y Musetti...

Jornada trágica la que se ha vivido este lunes en las instalaciones del Inalpi Arena (Turín, Italia) -sede de las ATP Finals- donde dos hombres han fallecido, el primero en la 'Fan Village' y el segundo pocas horas después mientras presenciaba el partido entre el local Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz, según ha informado La Gazzetta dello Sport.

El primero en la 'fanzone'

La primera tragedia del día sucedió en le 'Fan Village', situada en Piazza d'Armi, antes de que arrancara la segunda jornada de las ATP Finals. Un hombre de 70 años comenzó a sentirse mal y pese a que la respuesta médica fue inmediata y se le trasladó lo antes posible al hospital de Molinette, terminó falleciendo.

El otro hombre de 78 años estaba viendo el Musetti-Fritz

El segundo hombre que perdió la vida tenía 78 años y en esta ocasión se encontraba en las gradas del Inalpi Arena presenciando el primer partido del día entre el italiano Lorenzo Musetti y el americano Taylor Fritz. También comenzó a sentirse indispuesto y pese a la intervención médica tampoco pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ambos llegaron con vida al hospital de Molinette pero fallecieron minutos después.

De momento, la organización no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, precisamente este fin de semana se ha vivido en España una tragedia similar tras el fallecimiento de otro aficionado de 73 años mientras veía en directo el Ceuta-Almería de Segunda División en el estadio Alfonso Murube.

Ningún partido al tercer set

En cuanto a las ATP Finals, este domingo Alcaraz debutó con una sufrida victoria ante De Miñaur y Zverev hizo lo propio en dos sets con Ben Shelton. Este lunes, en la segunda jornada, Fritz, próximo rival del murciano y finalista del año pasado, ha doblegado al ídolo local Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4. De momento, en los tres encuentros de esta edición ninguno se ha ido al tercer y definitivo set.

En lo referente a Carlos Alcaraz, necesita otras dos victorias más en la fase de grupos, llegar a la final o que Sinner no gane el título para terminar 2025 como número 1 del mundo.

