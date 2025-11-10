Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP Finals

Mueren dos aficionados durante las ATP Finals: uno de ellos en pleno partido entre Fritz y Musetti...

Día negro en en el Inalpi Arena, sede de las ATP Finals, tras el repentino fallecimiento de dos seguidores este lunes.

El Inalpi Arena acogiendo el Fritz-Musetti de las ATP Finals

El Inalpi Arena acogiendo el Fritz-Musetti de las ATP FinalsReuters

Publicidad

Jornada trágica la que se ha vivido este lunes en las instalaciones del Inalpi Arena (Turín, Italia) -sede de las ATP Finals- donde dos hombres han fallecido, el primero en la 'Fan Village' y el segundo pocas horas después mientras presenciaba el partido entre el local Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz, según ha informado La Gazzetta dello Sport.

El primero en la 'fanzone'

La primera tragedia del día sucedió en le 'Fan Village', situada en Piazza d'Armi, antes de que arrancara la segunda jornada de las ATP Finals. Un hombre de 70 años comenzó a sentirse mal y pese a que la respuesta médica fue inmediata y se le trasladó lo antes posible al hospital de Molinette, terminó falleciendo.

El otro hombre de 78 años estaba viendo el Musetti-Fritz

El segundo hombre que perdió la vida tenía 78 años y en esta ocasión se encontraba en las gradas del Inalpi Arena presenciando el primer partido del día entre el italiano Lorenzo Musetti y el americano Taylor Fritz. También comenzó a sentirse indispuesto y pese a la intervención médica tampoco pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ambos llegaron con vida al hospital de Molinette pero fallecieron minutos después.

De momento, la organización no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, precisamente este fin de semana se ha vivido en España una tragedia similar tras el fallecimiento de otro aficionado de 73 años mientras veía en directo el Ceuta-Almería de Segunda División en el estadio Alfonso Murube.

Ningún partido al tercer set

En cuanto a las ATP Finals, este domingo Alcaraz debutó con una sufrida victoria ante De Miñaur y Zverev hizo lo propio en dos sets con Ben Shelton. Este lunes, en la segunda jornada, Fritz, próximo rival del murciano y finalista del año pasado, ha doblegado al ídolo local Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4. De momento, en los tres encuentros de esta edición ninguno se ha ido al tercer y definitivo set.

En lo referente a Carlos Alcaraz, necesita otras dos victorias más en la fase de grupos, llegar a la final o que Sinner no gane el título para terminar 2025 como número 1 del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía: regresa Lamine Yamal

Luis de la Fuente se abraza con Lamine Yamal tras el partido ante Francia

Publicidad

Deportes

Jannik Sinner durante el partido ante Aliassime en las ATP Finals

Sinner sigue intratable en las ATP Finals y doblega a un peleón pero mermado Aliassime

El Inalpi Arena acogiendo el Fritz-Musetti de las ATP Finals

Mueren dos aficionados durante las ATP Finals: uno de ellos en pleno partido entre Fritz y Musetti...

Toni Nadal, entrenador de tenis

La revolucionaria idea de Toni Nadal para mejorar el espectáculo en el tenis

Ibon Miralles
Ponle Freno

Ibon Miralles sufre una lesión medular tras un accidente de moto: "Nunca pensé no volver a hacer deporte"

Andrés Iniesta en una imagen de archivo
Andrés Iniesta

La Fiscalía de Perú investiga a Andrés Iniesta por un presunto delito de estafa agravada

Gil Martín, Enrique Cerezo y Robert Givone, co-gestor de ASC Apollo Sports Capital
Atlético de Madrid

Apollo, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid

El club rojiblanco ha emitido un comunicado para informar de su nuevo accionista y los planes de futuro que abordarán juntos.

Carlos Alcaraz
ATP Finals

La surrealista pregunta de una extenista a Carlos Alcaraz en rueda de prensa: "¿Estás soltero?"

El murciano alucinó con la pregunta de Elena Vesnina, una extenista profesional rusa con una brillante carrera. Su respuesta y posterior reacción no tiene desperdicio.

Leo Messi vuelve al Camp Nou

Messi vuelve al Camp Nou y lanza un 'dardo' a Laporta: "Ojalá algún día pueda volver..."

Donald Trump en el Northwest Stadium de Washington

Sonora pitada a Donald Trump en el partido de NFL entre los Commanders y los Lions en Washington

Carlos Alcaraz en el partido ante Alex de Miñaur

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario y dónde ver el segundo partido de las ATP Finals en directo

Publicidad