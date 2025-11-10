Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La revolucionaria idea de Toni Nadal para mejorar el espectáculo en el tenis

El exentrenador de Rafa también explicó porque su sobrino nunca pudo ganar las ATP Finals.

Toni Nadal, entrenador de tenis

Toni Nadal, entrenador de tenisEFE

Toni Nadal ha propuesto "usar raquetas más pequeñas" para favorecer el espectáculo en el tenis actual, donde cree que "ya no hay jugadores tácticos" y que a veces solo se trata de una competición "para ver quién golpea más fuerte".

El tío de Rafa Nadal ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que analiza el estilo de juego actual y la manera en la que él mejoraría el espectáculo.

¿Por qué se producen las lesiones?

"El verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto. Ya casi no hay jugadores tácticos como Coria o Gaudio, que intentaban construir el punto. Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", explicó el mítico entrenador de Rafa.

"La pelota va muy rápido, las lesiones vienen de intensidad y violencia en el gesto"

Toni Nadal

Ante este 'problema', Toni propone que se usen raquetas más pequeñas: "Sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento. La belleza del tenis es poder ver el movimiento. Cuando jugaban McEnroe o Nastase estaba todo: movimiento, mano, táctica", asegura.

Toni también detalló que hay deportes, como el fútbol, que han innovado para ofrecer más espectáculo: "El tenis es el único deporte que empieza con un 'penalti': si sacas bien, el adversario no juega...", no obstante, tiene bastante claro de que el juego no cambará: "A los directivos solo les interesan los mejores jugadores. Y prefieren que todo siga igual".

La razón por la que Nadal nunca ganó las ATP Finals

Por otra parte, bromeó sobre la razón por la que Rafa Nadal nunca pudo coronarse maestro en este torneo: "Porque nunca han celebrado las Finales sobre tierra batida... (bromeó). Bromas aparte, Rafael siempre ha jugado bien en todas las superficies, pero casi siempre llegaba al final de la temporada muy cansado físicamente", sentenció.

Es más, el balear solo disputó este torneo en once ocasiones (se lo perdió en 8) pero llegó a la final en dos ocasiones y a la semifinal en otras cuatro. No obstante, su balance fue de 21 victorias y 18 derrotas (54%). No obstante, pese a las palabras de su tío, la superficie indoor fue la menos prolífera de Rafa ya que apenas sumó dos títulos (Copa Davis 2004 y Madrid 2005) de los 86 que levantó en su carrera, y solo sumó 95 victorias de sus 1080 totales en estas condiciones. Además, fue en indoor donde terminó su carrera con peor balance (68% de victorias).

