Horario del sorteo extraordinario de lotería del 11 del 11 de la ONCE

El 11 del 11 no es solo un sorteo: es una fecha que mezcla tradición, ilusión y compromiso social. Cada cupón adquirido, es una pequeña parte de algo mucho más grande, con él, contribuyes a financiar la labor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que destina sus beneficios a proyectos de inclusión laboral, accesibilidad y apoyo a personas con discapacidad visual.

Así que sí, participar es jugar... pero también sumarte a una causa con impacto real. Es como si, por una vez, apostar por el azar tuviera sentido.

El Sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará el lunes 11 de noviembre a las 21:25 horas, según informa la web oficial de JuegosONCE. Ojo: los cupones estarán disponibles solo hasta las 21:00 h, tanto online (en la web o la app) como en los puntos de venta autorizados. Cada cupón tiene un precio de 6 euros, y la compra online garantiza que, si resultas ganador, el premio se ingresará automáticamente en tu cuenta de usuario, sin dramas ni papeleos.

Este margen de 25 minutos entre el cierre de venta y el inicio del sorteo permite a la organización preparar el proceso con la rigurosidad que caracteriza a la ONCE.

Premios del sorteo 11 del 11 de la ONCE

Lo jugoso que tiene este sorteo es su impresionante dotación económica. En total, se reparten millones de euros en diferentes categorías, con un formato que multiplica las oportunidades de ganar.

Los principales premios son:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie del número principal.

a las cinco cifras y serie del número principal. 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de los números adicionales.

a las cinco cifras y serie de los números adicionales. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal.

a las cinco cifras del número principal. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de los números adicionales.

a las cinco cifras de los números adicionales. 1.080.000 reintegros de 6 € para los cupones que coincidan con la cifra marcada como reintegro.

El sorteo incluye, además, premios menores por aproximaciones, terminaciones y coincidencias parciales, lo que lo convierte en una de las ediciones más generosas del calendario de la ONCE.

Con un premio gordo de 11.000.000 €, más múltiples premios adicionales el 11 del 11 no solo atrae a quienes sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana, sino también a aquellos que disfrutan de la emoción de participar en un evento con historia. Cada año, millones de personas compran su cupón en los días previos, convirtiendo esta fecha en una tradición que se repite con la misma ilusión que los grandes sorteos de Navidad. ¿Te imaginas ser el próximo número ganador?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.