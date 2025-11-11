Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
INVESTIGACIÓN DANA

Maribel Vilaplana asegura que Mazón recibió "infinidad de llamadas" para que estuviera en un sitio "al que parecía que no quería ir"

Maribel Vilaplana ha asegurado a la jueza de Catarroja que investiga la tragedia de la DANA que Mazón no dejó de recibir llamadas y mensajes durante la tarde de las inundaciones. Que ella no fue consciente de lo que estaba pasando y que tenía la sensación de que quienes llamaban al presidente de la Generalitat querían que fuera a algún sitio.

Maribel Villaplana.antena3.com

Publicado:
Publicado:

Hemos podido saber qué le dijo Maribel Vilaplana a la jueza de Catarroja que investiga la tragedia de la DANA. La periodista asegura que Mazón no dejó de recibir llamadas y mensajes durante la tarde. Que ella no fue consciente de lo que estaba pasando y que tenía la sensación de que quienes llamaban al presidente de la Generalitat querían que fuera a algún sitio.

En su declaración ante la jueza Vilaplana afirma que Mazón recibió infinidad de mensajes y llamadas durante la comida. Según la declaración de la periodista en un momento dado, hablando con el president, entendió que "querían que estuviera en algún sitio al que él parecía que no quería ir".

La magistrada le dice a Vilaplana en la vista: "Cuando manda el mensaje a su exmarido a las 17,15 horas es justo cuando Mazón empieza a recibir muchas más llamadas. Entre las 17,30 y las 17,45 es el momento álgido de ls llamadas".

Unas llamadas se producen antes de que Maribel Vilaplana, que sigue con Mazón, recibiese un mensaje con la noticia de las inundaciones. La periodista, en su declaración, dice que no llega a abrir el enlace y que desconoce la magnitud de lo que está ocurriendo.

Después de la comida, y de camino al parking, hablan de fútbol ajenos a la tragedia de la DANA

Tras la comida, de camino al parking ambos hablan de fútbol ajenos a la tragedia. Sobre el ticket del parking dice la periodista que no lo tiene pero que facilitará su matrícula para pedirlo.

La madrugada de la desgracia, Vilaplana habló con Mazón. Días después, volvieron a hacerlo. Él le dijo que su nombre acabaría saliendo y le habló de "perder el contacto". Ella presa del pánico dice que borró la conversaciones...y hasta su número de teléfono.

