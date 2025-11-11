Adriano Panatta desvela la sorprendente razón por la que Cahill seguirá junto a Sinner en 2026: "Es extremadamente difícil, pero..."

Darren Cahill, extenista australiano y uno de los mejores entrenadores de tenis de la actualidad, ya dejó claro hace un tiempo que seguirá en el equipo de Jannik Sinner en 2025. El propio Cahill explicó que dejó su decisión en manos del tenista de San Cándido, con quien apostó que si ganaba la final de Wimbledon sería Sinner quien decidiera su futuro. Y así fue, el tenista italiano derrotó a Carlos Alcaraz en la final en el All England Club y selló el destino de Cahill en 2026.

"Soy un hombre de palabra. Hicimos una pequeña apuesta antes de la final de Wimbledon y él decidirá lo que haré el próximo año, así que no es realmente una pregunta para mí; si quiere que me quede el próximo año, estaré aquí para él. La apuesta justo antes de la final de Wimbledon era que si ganaba, él podía elegir lo que haría en 2026 con respecto a él", desveló Cahill hace un tiempo.

El que fuera entrenador de Lleyton Hewiott o Andre Agassi lleva desde julio de 2022 en el cuerpo técnico de Jannik Sinner, junto al italiano Simone Vagnozzi. Con el australiano y el italiano en su box, el de San Cándido ha despuntado en las dos últimas temporadas, ganando cuatro grand slam: Open de Australia 2024 y 2025, US Open 2024 y Wimbledon 2025.

"A Cahill le gustaría poder decir que es el entrenador del jugador que logró un Grand Slam"

Pero esa apuesta tras la final de Wimbledon no sería la única razón por la que Cahill ha decidido seguir entrenando a Sinner, al menos eso es lo que cree Adriano Panatta, leyenda del tenis italiano y ganador de Roland Garros en 1976. En el programa Domenica Sportiva en el canal de la televisión italiana Rai 2, el exjugador italiano opina que el entrenador australiano seguirá con el de San Cándido porque cree que puede ganar todos los grand slam en 2026 y quiere ser el entrenador que esté con él en semejante gesta.

"Tengo mi propia opinión sobre Cahill. Creo que se queda porque cree que Sinner puede ganar un Grand Slam. Es extremadamente difícil, no es casualidad que nadie lo haya logrado desde Rod Laver, pero la posibilidad está ahí", sostiene Adriano Panatta.

"A Cahill le gustaría poder decir que es el entrenador del jugador que logró un Grand Slam", añade Panatta.

Lo cierto es que el único tenista que ha logrado ganar los cuatro grand slam en un año natural en la Open Era ha sido Rod Laver en 1969. Jannik Sinner no estuvo lejos en 2025: jugó las cuatro finales de grand slam, ganando en Melbourne y Londres; y sólo cediendo en la ya histórica final de Roland Garros y la del US Open, ambas ante Carlos Alcaraz.

El italiano y el murciano están a hora mismo inmersos en una nueva batalla por coronarse maestros en las Nitto ATP Finals y Panatta también dio su veredicto sobre la cita de maestros en Turín.

"Aparte de Alcaraz, ninguno de los otros seis en Turín puede vencer a Sinner. Así que ya lo veo en la final. Alcaraz jugó 20 minutos (frente a Alex De Miñaur) que parecían imbatibles, pero 20 minutos contra Sinner no serían suficientes para él", pronosticó Panatta.