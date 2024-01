Novak Djokovic se acuerda de Nadal y Roland Garros tras caer eliminado en Australia

Jannik Sinner dio la sorpresa al ganar a Novak Djokovic (nº1) en las semifinales del Open de Australia 2024, el primer Grand Slam de la temporada, por un contundente 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3 en 3h26 de partido.

El serbio pierde así su primer encuentro desde 2018 (Chung) en el torneo oceánico y ve como termina su racha de imbatibilidad a partir de cuartos, donde siempre que pasaba esta ronda se llevaba el título (20-0, ahora 20-1).

Novak tendrá que esperar a París...

Djokovic, además, tampoco podrá conseguir el Grand Slam (ganar los cuatro torneos en un año) y tendrá que esperar a Roland Garros (20 de mayo al 9 de junio) para intentar sumar su 25º major y convertirse en el único tenista masculino y femenino en hacerlo (empatado a 24 con Margaret Court).

En el Grand Slam parisino estará, o eso esperamos, Rafael Nadal, que no pudo jugar en Australia tras un pequeño microdesgarro sufrido en el ATP 250 de Brisbane, donde hizo su regreso a principios de enero tras un año lesionado. Su máximo rival histórico, Novak Djokovic, se ha acordado del balear en la rueda de prensa posterior a la dura derrota sufrida ante el italiano.

"¿Roland Garros? Si juega Nadal él es el favorito"

"¿Roland Garros? Hay jugadores más favoritos que otros... Si Nadal juega siempre es favorito en Roland Garros, y después van Alcaraz y Sinner. Los que están arriba siempre tienen sus opciones", explicó el serbio, que tiene tres coronas en la tierra francesa (2016, 2021 y 2023) y que acumula un balance de 7 derrotas y 2 victorias ante Nadal en Roland Garros.

Para el segundo Grand Slam quedan todavía cuatro meses y habrá que ver el calendario de Djokovic y especialmente el de Rafa, que podría volver a las pistas a mediados de febrero para disputar el ATP 250 de Doha (pista dura). Todo apunta a que el balear quiere prepararse a conciencia la gira de tierra batida pero es posible que juegue otros torneos en superficie dura (Doha, Indian Wells...).

Djokovic: "En general no me he encontrado durante todo el torneo"

Por otra parte, Djokovic analizó la derrota ante Sinner en cuartos de final del Open de Australia: "Ha sido uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, no es agradable jugar así. El nivel de mi tenis no ha sido bueno, he intentado encontrar serenidad. En general no me he encontrado durante las dos semanas a excepción de momentos puntuales. Esta derrota no significa el principio del fin... Hay mucho de lo que estar orgulloso. La racha iba a acabar algún día. Yo he dado lo que he podido y he perdido contra alguien mejor hoy...", sentenció el 10 veces campeón en Melbourne.