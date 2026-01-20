El sorprendente 'outfit' de Naomi Osaka en su debut en el Open de Australia

El debut de Naomi Osaka en el Open de Australia nos dejó una imagen sorprendente de la tenista japonesa, que salió a la Rod Laver Arena para medirse a la croata Antonia Ruzic con un 'outfit' bastante peculiar y original. La número 16 del mundo, siempre muy vinculada a la moda, sorprendió a todo el mundo con una vestimenta muy original y diferente que generó todo tipo de reacciones y comentarios antes del debut de la nipona en el primer grand slam de la temporada.

La ganadora de cuatro grand slam (Open de Australia 2019 y 2021; y US Open 2018 y 2020) saltó a la pista central del Open de Australia con un sombrerode color blanco, un paraguas del mismo color y un largo velo también blanco.

"Icónica al instante", resumió la cuenta oficial del Open de Australia en sus redes sociales, con una imagen de Naomi Osaka saltando a la mítica Rod Laver Arena.

La cuenta oficial de Eurosport, cadena que retransmite el Open de Australia en España, también se hizo eco del 'outfit' de la jugadora japonesa. "El ¿outfit? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie", señalaba Eursoport con un vídeo del momento de la salida a pista de Osaka.

Naomi Osaka acumula 323 victorias y 82 derrotas desde su debut como profesional en 2014. La tenista japonesa, 28 años, acumula siete títulos individuales, incluidos cuatro de grand slam. Osaka llegó a ser la número del mundo en enero de 2019, siendo la primera japonesa y asiática en conseguirlo. También fue la encargada de encender el pebetero olímpico en la inauguración de los JJOO de Tokio 2020.