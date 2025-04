El Mutua Madrid Open suspende los partidos del lunes por el apagón: ¿qué pasará con las entradas?

El apagón eléctrico generalizado en toda la península lógicamente también ha afectado a la disputa de la jornada de este lunes en el Mutua Madrid Open de tenis. Sobre las 16:30 el torneo madrileño ha anunciado de forma oficial la suspensión de todos los partidos programados para este día.

Suspendidos todos los partidos del lunes

"Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open", ha explicado la organización en el comunicado. Sobre las 14h ya había informado del problema: "El MMOPEN se ha visto afectado por el apagón eléctrico general, estamos trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible. Iremos informando puntualmente a través de las redes sociales".

Además, la organización ha informado de forma más detallada a periodistas y personas que tenían entrada para el día de hoy: "La organización, en contacto con las autoridades competentes, se ha visto obligada a suspender la actividad deportiva con el fin de garantizar la seguridad de los jugadores, los aficionados y los trabajadores en la Caja Mágica. Desde el torneo se han activado los protocolos pertinentes para reaccionar ante una situación de carácter extraordinario, cuyo impacto se sigue evaluando en estos precisos momentos por las autoridades competentes. Se informará a la mayor brevedad posible sobre cualquier novedad al respecto. El Mutua Madrid Open recomienda a todos los aficionados abandonar la Caja Mágica por motivos de seguridad".

Como era de esperar, las instalaciones estaban completamente a oscuras y era imposible acometer la jornada con cierta normalidad, ya no solo en los partidos sino también en el resto de negocios y puestos dentro de la Caja Mágica. Sin ir más lejos, también quedaron inoperativos los sistemas de acceso a las instalaciones.

Imagen de un túnel de la Caja Mágica totalmente a oscuras | EFE

Algunos partidos pudieron jugarse...

No obstante, teniendo en cuenta que el apagón tuvo lugar sobre las 12:30 de la mañana, algunos partidos que se estaban disputando en esos momentos terminaron con cierta normalidad debido a la luz solar. Por ejemplo, fue el caso de dos partidos del cuadro femenino: Andreeva-Starodubtseva (2-0) y Bencic-Gauff (0-2), uno del masculino: Dzumhur 0-2 Arnaldi y dos partidos de dobles, uno masculino y otro femenino. Por contra, el primer encuentro que se estaba jugando en la Manolo Santana entre Dimitrov y Fearnley no pudo finalizar (6-4 y 5-4).

"Estaba completamente oscuro y me di cuenta de que se había ido la luz. Pensé que solo éramos nosotros y luego me di cuenta de que era todo el país; es una locura", dijo la estadounidense Coco Gauff a los periodistas tras su partido.

Se espera un martes de locura...

Por lo tanto, y a la espera de confirmación por parte del torneo, este martes, si todo vuelve a la normalidad, se tendrían que disputar los encuentros programados para mañana, además de los que hoy se han suspendido: Shnaider-Swiatek, Sabalenka-Stearns, Tsitsipas-Musetti, Svitolina-Sakkari (se iban a jugar hoy en la Manolo Santana), Norrie-Diallo, Tiafoe-Müller, Uchijima-Alexandrova, De Minaur-Shapovalov (en la Sánchez Vicario), Keys-Vekic, Kostyuk-Potapova, Khachanov-Paul, Draper-Berrettini y el resto de partidos de dobles masculino y femenino. Se espera un martes ajetreado en la Caja Mágica.

¿Qué pasará con las entradas?

La suspensión de la jornada lógicamente ha dejado a miles de personas sin poder disfrutar del tenis por el que habían pagado unas entradas que ahora no saben qué serán de ellas. El torneo de momento no se ha pronunciado pero, en principio, no debería haber problemas para la reubicación de dichos partidos y la posibilidad de que los asistentes puedan acudir al torneo otro día, o en el caso de no ser así que se realice la devolución del dinero.

