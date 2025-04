Red Eléctrica descarta el ciberataque como causa del apagón eléctrico en toda España

Tras muchas especulaciones, Red Eléctrica descarta que el gran apagón eléctrico de este lunes 28 de abril se debiera a un ciberataque. "Hemos podido concluir que no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente"

En una comparecencia para explicar lo que se sabe hasta ahora, Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, aseguraba que a las 12:33 horas los sistemas estaban en saturación estable con las variables con las variables que lo definen en condiciones estables. Pero justo después se produjo un evento del sistema eléctrico compatible con una saturación que se produjo en la región suroeste de la Península.

Fue superado satisfactoriamente, pero un segundo y medio después ocurrió lo mismo y 3 segundos después derivó en unas condiciones incompatibles con el sistema eléctrico. Según ha detallado, "es muy posible que la generación afectada pueda ser solar", aunque ha reiterado que las conclusiones son preliminares y ha pedido que se eviten las especulaciones sobre el origen de este apagón inédito en la historia de España.

"Hemos informado cuando hemos tenido la información"

Además, el operador de red español destacó que ya se ha vuelto a la normalidad en prácticamente toda España. Destacó que el sistema está operando con normalidad desde esta mañana y que ha sido capaz de superar el pico de demanda de más de 28.000 megavatios (MW) de las 8.35 horas y preparado para superar el pico de 31.000 MW previsto para las 21.00 horas de esta noche. Además, se comprometió el martes a reforzar las conexiones eléctricas del país con Francia, incluyendo las del Golfo de Vizcaya, tras el gran apagón. Eduardo Prieto afirmó que un mayor número de interconexiones aumentará la estabilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico.

Ante la pregunta de por qué se ha tardado tanto en confirmar que no se ha tratado de un ciberataque, desde Red Eléctrica han asegurado, según un mensaje que ha leído Susanna Griso en directo en Espejo Público: "No hemos tardado tanto, hemos informado de manera puntual cada vez que había información. Ayer dimos 2 ruedas de prensa y la información que dimos es la que podíamos dar. No vamos a contribuir a las especulaciones o al caos. En cuanto hemos podido confirmar, hemos confirmado".

En cuanto al proceso de reposición, destacó que tuvieron un papel clave la producción hidroeléctrica y los ciclos combinados de gas y valoró que funcionaron bien "a pesar de que fue la primera vez en que se desconectó el sistema en su totalidad".

