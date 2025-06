La 'metedura' de pata de Djokovic al encontrarse a Sabalenka: "Te falta intensidad en la pista..."

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka han protagonizado una divertida anécdota en una de las ruedas de prensa previas al inicio de Wimbledon 2025. La bielorrusa se encontraba terminando su intervención cuando el serbio irrumpió en escena y se generó una divertida interacción entre ambos.

"¿Puedo serte sincero? Creo que te falta intensidad en la pista..."

Los dos tenistas bromearon durante unos segundos antes de que Sabalenka, todavía sentada, le pregunta a Nole en tono sarcástico si le ha gustado entrenar con ella y qué opina de su nivel: "Creo que tienes el potencial, eres muy talentosa, tienes grandes golpes y una buena técnica pero, ¿puedo ser completamente sincero? Te falta intensidad en la pista, no tienes suficiente intensidad. Pon un poco más de fuerza...", dijo Novak entre risas mientras Aryna repetía: "¿En serio?, ¿en serio?", y después se reincorporaba y se dirigía a los periodistas en estos términos: "Antes este tío era mi tenista preferido, pero ya no más", admitía mientras se levantaba y concluía con un "divertíos... y ser duros con él".

Unas palabras que lógicamente iban en tono irónico ya que ambos habían entrenado horas antes en una de las pistas del recinto del All England Club.

Novak Djokovic, por su parte, afronta una nueva edición de Wimbledon en busca del que sería su Grand Slam número 25, un torneo que ha ganado en siete ocasiones y en el que ha perdido las dos últimas finales en 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz. Esto decía Nole en esta misma rueda de prensa sobre su 20º edición en el Slam británico.

"¿Wimbledon? Probablemente sea mi mejor oportunidad de ganar el 25"

"Si es mi último baile, no lo sé, como en Roland Garros o lo que juegue después... Mi deseo es jugar varios años más, si estoy motivado física y mentalmente. Probablemente sea mi mejor oportunidad, por los resultados que he tenido, por cómo he jugado aquí. He jugado partidos en los últimos tiempos al más alto nivel. Eso me da motivación para seguir. En tierra batida seguramente tenga menos oportunidades de ganar, pero en hierba físicamente estoy bien y tenísticamente creo que también, por lo que he visto en los entrenamientos", dijo el balcánico de 38 años. Nole debutará ante el francés Müller.

Mientras tanto, Sabalenka sueña con ganar su primer Wimbledon en un año en el que ha disputado siete finales y 'solo' ha ganado tres, habiendo perdido las dos de Grand Slam en el Open de Australia (Keys) y Roland Garros (Gauff). Aryna se estrenará en Wimbledon ante la canadiense Branstine.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com