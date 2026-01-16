Bad Bunny muestra un adelanto de su espectáculo en el intermedio de la Super Bowl 2026

Bad Bunny desveló este viernes un primer avance del show que ofrecerá en el intermedio de la Super Bowl, un espectáculo en el que asegura que "el mundo bailará" esa noche. El adelanto, publicado en YouTube, muestra al cantante con un teléfono móvil escuchando su tema 'Un baile inolvidable' hasta que sube el volumen y, desde la oscuridad, aparecen varias personas que comienzan a bailar a su alrededor mientras él se suma al ritmo.

En el vídeo participan personas de distintas edades y orígenes, una imagen de diversidad y unidad en un contexto marcado en Estados Unidos por una fuerte ola antimigratoria tras las decisiones del presidente Donald Trump. Bad Bunny se convertirá así en el primer hombre latino en protagonizar en solitario el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

Su elección no estuvo exenta de polémica. Trump criticó la decisión y afirmó que era "una locura" y que nunca había oído hablar del artista. Sin embargo, Bad Bunny fue el músico más reproducido a nivel global en 2025 y se mantuvo entre los cinco más escuchados del mundo en los últimos tres años.

Promoviendo la "unidad"

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que la invitación se tomó de forma "meditada" y con la idea de promover la "unidad". El propio cantante había reconocido el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por temor a las redadas y a la actuación de los agentes migratorios en los recintos.

La actuación del 8 de febrero supondrá la segunda aparición de Bad Bunny en una Super Bowl, aunque la primera como protagonista. En 2020 ya participó junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV. El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), hogar de los San Francisco 49ers.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.