Conmoción en el equipo de fútbol del menor asesinado en Sueca: "No tenemos palabras"

La entidad deportiva Escola de Fútbol CF Promeses Sueca, a la que pertenecía el menor de 13 años asesinado este sábado en esta localidad valenciana presuntamente a manos del padre de un amigo suyo, ha convocado para este lunes un minuto de silencio en su memoria y "como muestra de condolencias y apoyo a la familia" del pequeño.

Así lo ha indicado este club deportivo a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que precisa que el minuto de silencio tendrá lugar a las 18:15 horas de este lunes en el Estadio Antoni Puchades de Sueca.

"En estos momentos solo queremos estar al lado de su familia y trasladar nuestras condolencias por esta irreparable pérdida"

La escuela de fútbol ha convocado a este acto a todos los jugadores, entrenadores, delegados y familiares de esta entidad y ha pedido que se acuda con el chándal del club.

Además, a través de las redes sociales, la Escola de Futbol CF Promeses Sueca ha señalado que sus integrantes están "consternados por el triste suceso ocurrido". "No tenemos palabras para expresar nuestro profundo dolor. En estos momentos solo queremos estar al lado de su familia y trasladar nuestras condolencias por esta irreparable pérdida", han lamentado.

"Todos los partidos del domingo quedan suspendidos", han comunicado asimismo desde el CF Promeses Sueca, donde la víctima era capitán de su equipo en Infantil C.

Acudió para jugar a videojuegos

El homicidio tuvo lugar en la vivienda del presunto autor, donde reside junto a sus dos hijos, de los que tiene la custodia. El pequeño había ido a la casa de su amigo para jugar a videojuegos y, apenas una hora más tarde, el hombre de 48 años dejaba a su hijo en casa de los abuelos y se presentaba en el cuartel de la Guardia Civil solo y ensangrentando, confesando que había acabado con la vida del amigo de su hijo de tan solo 13 años y pidiendo ser detenido.

Poco después, los agentes se trasladan hasta su domicilio donde hallan el cuerpo sin vida del niño, que presentaba heridas de arma blanca y signos evidentes de violencia. En el registro de la vivienda se han intervenido un cuchillo y un bate de béisbol que ahora investiga la guardia civil como las armas del crimen

"Todas las hipótesis están abiertas"

Los vecinos de Sueca lloran la muerte de Álex. Hoy se realizará la autopsia al menor mientras continúa la investigación. Todas las hipótesis están sobre la mesa: los agentes sospechan que el padre de su amigo, autor confeso del crimen, podría estar encubriendo a su propio hijo. Se espera que el detenido pase a disposición judicial.

Por eso, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, indicó este domingo que "todas las hipótesis están abiertas": "La investigación está abierta y, por lo tanto, vamos a dejar que la investigación siga su curso", ha señalado Bernabé preguntada por las circunstancias de este crimen.

La delegada del Gobierno se ha pronunciado de este modo tras participar en la concentración silenciosa celebrada este domingo por la tarde en Sueca, convocada por el ayuntamiento de la localidad en memoria del menor.

"Sobre las seis y media de la tarde acudió al cuartel de Sueca el presunto autor del asesinato"

La delegada ha indicado que este sábado sobre "las seis y media de la tarde acudió al cuartel de Sueca el presunto autor del asesinato", que tuvo lugar "en el domicilio" de este hombre. Este varón está detenido pendiente de pasar a disposición judicial.

"Todas las hipótesis que se puedan barajar se seguirán estudiando y se seguirán investigando", ha insistido, a la vez que ha indicado que se trabaja "para esclarecer los hechos lo antes posible".

Preguntada por si el presunto autor de los hechos había sido denunciado por su exmujer por malos tratos, la delegada del Gobierno ha respondido que "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores" y que "estaba desactivada desde hace unos años".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.