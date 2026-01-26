Fútbol
Isabel Díaz Ayuso responde a Presa: "El estadio se queda en su lugar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que el estadio de Vallecas no se va a mover de su ubicación y que "lo que haremos es reformarlo para su máxima seguridad".
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha zanjado de forma contundente la posibilidad de que el estadio del Rayo Vallecano se cambie de lugar después de que Raúl Martín Presa, presidente del club madrileño, asegurara que "el Rayo, como se quedé aquí, muere". En concreto, el máximo dirigente del club del sur de Madrid apunto a buscar "un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición".
"La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición. El Rayo, como se quedé aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades", señaló Presa antes del partido frente a Osasuna.
Esas declaraciones ya tienen respuesta por parte de Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que "el estadio se queda en su lugar" y que lo que se hará será reformarlo.
"El estadio se queda en su lugar, lo que haremos es reformarlo para su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos. Eso es bueno para el distrito y es una decisión que hemos tomado porque consideramos que es la más adecuada", apuntó la presidenta de la Comunidad de Madrid al ser preguntado por esta cuestión.
