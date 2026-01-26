Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Edgar Canet, el ganador más precoz de una etapa en motos del Dakar: "Empezar así fue un estrés de emociones increíble"

El piloto de 20 años de La Garriga (Barcelona) completó su segundo Dakar y lo hizo con tres victorias parciales (prólogo, etapa 1 y última etapa). Antena 3 Deportes ha hablado con Edgar Canet, presente y futuro del Dakar.

Edgar Canet, junto a la KTM con la que ha competido en el Dakar

Edgar Canet analiza su segunda participación en el Dakar, donde logró tres victorias de etapa | Estíbaliz Alcivar | Ricardo Grande

Tras disputar el año pasado su primer Rally Dakar con tan solo 19 años, Edgar Canet ha brillado este año en su segunda participación en el rally más duro y prestigioso del mundo. El piloto de La Garriga (Barcelona) se llevó tres victorias de etapa (prólogo, etapa 1 y última etapa) a los mandos de su KTM con el equipo Red Bull KTM Factory Racing, y solo un percance con su rueda trasera en la etapa 6 le impidió luchar por su primer Touareg.

"Empezar así fue un estrés de emociones increíble, pero a partir de ahí fue una motivación y, darme cuenta de que puedo luchar con ellos, me sumó", explica Edgar Canet a Antena 3 Deportes.

Canet de 20 años se ha convertido en el ganador de etapa más joven de la historia del Dakar. Todos le auguran un gran futuro por delante en Dakar. Un contratiempo con su neumático trasero en la etapa maratón y una penalización lo sacaron de la lucha por conseguir un puesto destacado en la clasificación general, pero Canet logró terminar la etapa y finalizar el Dakar, ganando la última etapa.

"Me vi fuera del Dakar completamente, de hecho vino el helicóptero a buscarme"

"Intentando hacer todo lo posible para que aguantara el neumático, se acabo rompiendo del todo y tuve que ir con la llanta. Me vi fuera del Dakar completamente, de hecho vino el helicóptero a buscarme y dije: 'No, no. Tengo que terminar como sea'", recuerda Edgar Canet.

Edgar Canet valora de forma muy positiva su segunda participación en el Dakar y subraya el potencia del equipo con el que compite. "Estoy en el mejor equipo que ha habido nunca en la historia del rally, KTM y Red Bull. Es un sueño representarlos", apunta el piloto de La Garriga a EFE.

"El objetivo del año que viene es lucharlo… Si estoy ahí con las posiciones de adelante, ya estaré satisfecho", explica Canet de cara al Dakar 2027.

Edgar Canet se proclamó Campeón de España de Motocross en la categoría de 85cc con tan solo 14 años y su progresión en el motociclismo ha sido meteórica. Canet decidió dejar a un lado el motocross y dedicarse a competir en los raids y el Dakar, su auténtica pasión.

