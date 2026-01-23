Boris Becker contradice a McEnroe: "Si hay alguien que sabe cómo ganar en Melbourne, ese es Novak Djokovic"

Novak Djokovic sigue en la búsqueda de su 25º grand slam y la fórmula de superar a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en uno de cuatro grandes escenarios del tenis mundial. El año pasado se estrelló con el italiano (Roland Garros y Wimbledon) y el español (US Open) en la antesala de la final. El tenista serbio, que durante años ha dominado el circuito con mano de hierro y ha martirizado a muchos tenistas, se encuentra hasta una nueva realidad: Sinner y Alcaraz gobiernan el mundo del tenis, como antaño lo hizo el, junto a Nadal y Federer. Pero Nole nunca se ha rendido ante las adversidades y, pese a que su último grand slam lo levantó ya hace más de dos años (US Open 2023), esta pretemporada se ha preparado a conciencia para darse una última oportunidad.

Por el momento, el ganador de 24 grand slam ha despachado sus dos primeros duelos en el Open de Australia, torneo que ha levantando en diez ocasiones (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023), con muy buenas sensaciones, sin dejarse ningún set y con un desgaste mínimo. El plan de Djokovic pasa por alcanzar las rondas finales del Open de Australia sin desgastar mucho su físico y reservándolo para los duelos de cuartos, seminales y una hipotética final. En total, el de Belgrado ha invertido dos horas en superar a Pedro Martínez en su debut y dos horas y 15 minutos en doblegar a Maestrelli. El primer test serio le viene a Nole este sábado con el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

McEnroe, sobre Djokovic: "No creo que pueda ganar a Alcaraz y Jannik después de haber jugado cinco partidos"

John McEnroe, extenista y ganador de siete grand slam, ha subrayado las buenas sensaciones del serbio en sus dos primeros partidos pero no cree que Djokovic esté en disposición de ganar a Sinner y Alcaraz de forma consecutiva a cinco sets, explicando la razón por la que no coloca al de Belgrado como favorito para ganar el Open de Australia.

"Bajo mi punto de vista, creo que no... no creo que pueda ganar a Alcaraz y Jannik después de haber jugado cinco partidos, ese es el verdadero problema. Es la realidad de la que ha hablado", indicó McEnroe en TNT Sports.

"Estuvo increíble para 38, eso te lo aseguro. Ganar de forma rápida es un factor clave, pero recordad el US Open, hizo exactamente eso, y luego tuvo dos días libres antes de jugar las semifinales, y parecía agotado. Así que no sé si importa tanto", añadió McEnroe.

Becker: "Novak Djokovic está en una forma brillante"

Pero esa opinión del extenista estadounidense no la comparte Boris Becker, extenista alemán y otra leyenda de este deporte con seis grand slam.

"Su problema en los grand slam anteriores siempre fue que ya estaba físicamente agotado antes de las semifinales. Eso no parece ser el caso en este momento. Obviamente está muy relajado tras su victoria en la segunda ronda. No hace falta decir nada más sobre su saque: hoy ha sido absolutamente de clase mundial. Novak no ha jugado un torneo en diez semanas, pero después de esta noche sabemos que Novak Djokovic está en una forma brillante", sostuvo Becker tras la victoria del serbio ante el italiano Maestrelli en la segunda ronda del Open de de Australia 2026.

"El año pasado me sorprendió muy gratamente su nivel, especialmente en los grand slam. Venció a todos menos a Sinner y Alcaraz, algo natural porque son los dos jugadores que han dominado el tenis durante casi dos años. Naturalmente, con la edad no te recuperas tan rápido y te cansas un poco más rápido que si tienes 28 años, y Sinner y Alcaraz son mucho más jóvenes. Pero no me sorprendería que Novak esté en su mejor forma. Quiero decir, ha ganado el torneo diez veces. Si hay un tipo que sabe cómo ganar en Melbourne, ese es Novak Djokovic", opinó Boris Becker.