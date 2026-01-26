Salen a la luz novedades del estado de salud de Michael Schumacher: "Ya no está postrado en cama"

Han pasado ya 12 años desde que un trágico accidente de esquí cambió para siempre la vida de Michael Schumacher. El Kaiser no ha vuelto a ser visto públicamente desde entonces y las informaciones sobre su estado de salud han ido saliendo a la luz con cuenta gotas en los últimos años. Sin embargo, este fin de semana hemos conocido novedades sobre la situación del expiloto alemán.

Según ha informado el periodista británico Jonathan McEvoy en una investigación para Daily Mail Sport, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 no estaría postrado permanentemente en cama, sino que el personal médico que se encarga de su cuidado le desplaza por su mansión en Mallorca en una silla de ruedas, ya que Schumacher no puede caminar. En este sentido, el periodista también desmiente que el expiloto alemán acudiese a la boda de su hija en 2024, como se dijo entonces.

"La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas"

Otra de las cuestiones que rodea el estado de salud el expiloto de Benetton, Ferrari o Mercedes es si puede o no comunicarse con su familia, llegando a especularse, tal y como recuerda la información del citado medio, que padecía el 'síndrome de enclaustramiento', lo que significaría que el Kaiser comprende lo que sucede a su alrededor, pero solo puede comunicarse con parpadeos. El periodista, sin embargo, también dice que esta información es inexacta.

"No se puede estar seguro de que lo entienda todo, porque no puede contárselo a nadie", le habría asegurado alguien del círculo cercano al expiloto, cuya identidad no se revela. "La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas", añade la misma persona.

12 años de especulación y pocas certezas

El 29 de diciembre de 2013, en la estación alpina de Méribel (Francia), el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras una caída mientras esquiaba.

Fue operado de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble y, apenas unos días después, el 2 de enero, su representante Sabine Kehm decidió poner fin a los partes médicos ante el enorme acoso mediático que rodeaba al centro sanitario.

Desde entonces la información oficial ha venido con cuentagotas. De hecho, la última actualización médica se produjo en julio de 2014, cuando se comunicó que Schumacher había salido del coma y era trasladado a Lausana. Poco después volvió al domicilio familiar, junto al lago Lemán, donde permanece desde entonces bajo atención médica especializada.

12 años después del accidente, el silencio sigue siendo casi total. Las noticias son escasas y nada optimistas sobre el estado de uno de los pilotos más influyentes de todos los tiempos. Michael Schumacher sigue luchando, lejos de los fotos y protegido por una familia que nunca ha dejado de cumplir su promesa: defender su intimidad por encima de todo.

