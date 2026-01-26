Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Caos en Cercanías de Cataluña: Reabre el servicio de Rodalies tras unas primeras horas caóticas

Caos en las estaciones de Cercanías en Cataluña con una nueva jornada que arranca con el servicio suspendido "por una incidencia en el centro de control de Adif".

Un andén y un tren parado de Rodalies en Barcelona

Caos en Cercanías de Cataluña: vuelve a suspenderse el servicio de Rodalies por "una incidencia en el centro de control de Adif" | EFE/Archivo

Miriam Vázquez
Publicado:

El caos con el servicio de Rodalies en Cataluña ha reaparecido esta mañana, pero en estos momentos la incidencia se ha solucionado y la circulación vuelve a reanudarse.

A primera hora de esta jornada por "una incidencia en el centro de control de Adif" la circulación de trenes de Cercanías en Cataluña volvía a suspenderse.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque informaban en rueda de prensa este domingo que el servicio se iba a reanudar este lunes a las 06:00 horas, sin embargo tras media hora funcionando volvió a paralizarse.

La información que nos llega a través del perfil de @rodalies en la red social X es confusa.

A las 05:41 horas se publicaba que se había restablecido aunque permanecería "suspendido en algunos tramos mientras se trabaja para recuperar la circulación ferroviaria con todas las garantías de seguridad".

A las 06:44 horas a través del mismo perfil se indicaba que "a causa d'una incidència al centre de control d'Adif es troba suspesa la circulació de trens de Rodalies de Catalunya".

A las 07:14horas y también en la misma red social, Rodalies publicaba que "la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña se está recuperando de forma progresiva una vez resuelta la incidencia en el centro de control de Adif".

Pero a las 07:21 horas volvía el mensaje anterior. "Por una incidencia en el centro de control de Adif se encuentra suspendida la circulación de trenes de Cercanías de Cataluña".

