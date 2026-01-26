Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump anuncia que investigará el tiroteo en Minneapolis que terminó con la vida de Alex Pretti

La muerte a tiros del enfermero estadounidense de 37 años Alex Pettri ha colocado a la Policía migratoria de Minneapolis (EEUU) en el centro del debate de las políticas de Donald Trump.

Laura Simón
Publicado:

Minneapolis (EEUU) suma ya semanas de protestas contra el despliegue de agentes federales. En una de estas manifestaciones Alex Pretti, un enfermero de 37 años, recibió varios disparos mientras estaba siendo inmovilizado por agentes de la patrulla fronteriza.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", detallaba el jefe de la policía de Minneapolis.

Este episodio se suma a otros episodios como la muerte de Renée Good, madre de tres hijos, disparada por un agente del ICE que según manifestaron los policías estaba tratando de entorpecer con su vehículo un control migratorio. Centenares de personas protestan en las calles por estos hechos, tachados como abuso policial.

Un vídeo compartido por redes sociales, mostraba cómo varios agentes rodeaban a un hombre que forcejea y parece resistirse en el suelo. En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con una pistola justo antes de que le disparasen.

Trump anuncia que abrirá una investigación sobre los hechos

El presidente de EEUU Donald Trump ha comunicado en una rueda de prensa que su administración investigará el tiroteo a Alex Pretti que terminó con la muerte del joven sanitario. Además, el líder de la Casa Blanca ha anunciado que la policía de inmigración que llena las calles de Minneapolis abandonará las calles en algún momento.

Desde la administración Trump han cerrado filas respecto a la actuación de los agentes. El vicepresidente del Gobierno, JD Vance, defendió la actuación de la policía migratoria e insistió en que tienen autoridad para realizar este tipo de intervenciones.

