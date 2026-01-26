¿Despedido del Sochi por abusar de ChatGPT? Robert Moreno se defiende

Robert Moreno fue despedido por el FC Sochi de Rusia en septiembre de 2025. Andrei Orlov, exdirector general del equipo, ha asegurado ahora en una entrevista concedida en un medio ruso que el extécnico abusaba de ChatGPT para diseñar toda la planificación del club.

"Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales", ha lamentado el mandatario.

Dice que el entrenador, que fue seleccionador de España durante diez encuentros en 2019, recurría a la Inteligencia Artificial (IA) para diseñar los entrenamientos, planificar los viajes, hacer fichajes y plantear aspectos técnicos o tácticos antes de los encuentros.

¿28 horas sin dormir?

Andrei Orlov cuenta en la entrevista que, mientras planificaban un largo viaje a Jabárovsk, la IA le sugirió a Robert Moreno que para el plan de entrenamiento los jugadores estuviesen 28 horas sin dormir. Un dato, que afortunadamente se corrigió, alertó al cuerpo técnico de la presunta dependencia del español con la IA

"Le pregunté: 'Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?'. Moreno introdujo nuevos parámetros y la presentación se actualizó. Al final, seguimos el programa creado por ChatGPT", explicó en la entrevista.

En cuanto al mercado de fichajes, Orlov aseguró que el Sochi valoró los posibles fichajes de Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev tras extraer datos de Wyscout en la IA.

Al final escogieron a Shushenachev, que sin embargo no terminó de cuajar: "El verano pasado buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos. Debido a la marcha de Guarirapa, fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se alzó como el mejor jugador según GPT".

La réplica de Robert Moreno

Robert Moreno, en una nota enviada al diario La Razón, niega las acusaciones de Andrei Orlov sobre su supuesto abuso del uso del ChatGPT para entrenar.

"Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, utilizamos herramientas de análisis (vídeo, datos, scouting) para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff... Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores. En el fútbol moderno usamos herramientas de análisis (vídeo, datos y plataformas de scouting), pero las decisiones deportivas -quién juega, cómo entrenamos y qué perfiles necesitamos- las toma siempre el cuerpo técnico con criterio profesional", ha explicado el entrenador español.

El exseleccionador desmintió que decidiese el fichaje de un jugador por IA: "Sobre el delantero mencionado: presentarlo como una 'elección de algoritmo' no es riguroso. Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la Dirección Deportiva y validado deportivamente por el entrenador; además, marcó en Copa y tuvo un periodo de lesión que condicionó su continuidad, como ocurre en cualquier equipo".

