Continúa la búsqueda del joven desaparecido en Lanzarote cuando se bañaba en una zona prohibida en pleno temporal

Hay que tener en cuenta que Canarias se encontraba en alerta desde las 06.00 horas de este sábado, por fenómenos costeros en todas las islas, donde se esperaban olas de hasta 5 metros, afectando especialmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura donde podrían alcanzar los 6 metros de altura.

Dispositivo de búsqueda en LanzaroteEmergencias Canarias

Los servicios de emergencias están buscando sin descanso por tierra, mar y aire a un joven estadounidense que fue arrastrado por el oleaje este domingo mientras se bañaba con sus amigos en una zona que se encontraba cerrada al baño por el temporal. El suceso tuvo lugar en la zona de Los Charcones del Norte en el municipio de Yaiza, al suroeste de Lanzarote, en una zona especialmente peligrosa por las rocas y las corrientes. Precisamente por ese motivo, el área se encontraba cerrada por el temporal con una valla para impedir el paso, pero cuatro jóvenes turistas aparcaron su vehículo junto al vallado y decidieron pasar a pie pese a las advertencias.

Se trata de cuatro varones estadounidenses de entre 19 y 21 años que estudian en Madrid y estaban de vacaciones en la isla. Cuando se disponían a bañarse en la zona prohibida, un golpe de mar los arrastró y solo dos de ellos pudieron agarrarse a las rocas y salir por su propio pie, con algunas magulladuras.

Comenzó entonces un amplio dispositivo de búsqueda formado por miembros de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Bomberos que lograron rescatar con vida a un tercero, un hombre de 21 años que presentaba signos de ahogamiento e hipotermia de carácter moderado y que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa. En cuestión de minutos, el cuarto integrante del grupo había desaparecido entre las olas, y pese al amplio dispositivo de búsqueda que se extendió hasta que llegó la noche, fue imposible localizarlo.

Con la caída del sol, los medios aéreos se retiraron para incorporarse de nuevo a primera hora de este lunes. Tres helicópteros, tanto del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias como el Helimer de Salvamento Marítimo, se van turnando durante todo el día; 2 drones sobrevuelan la zona más cercana a la costa y por el mar, buscan con motos de agua, una embarcación de Salvamento Marítimo y una Patrullera de la Guardia Civil. Por tierra, agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y miembros de Protección Civil, trabajan sin descanso porque cada minuto cuenta y cada vez son menos las esperanzas de poder encontrarlo con vida debido a la peligrosidad de la zona.

Alerta por fenómenos costeros

Hay que tener en cuenta que Canarias se encontraba en alerta, desde las 06.00 horas de este sábado, por fenómenos costeros en todas las islas. Se esperaban olas de hasta 5 metros, afectando especialmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura donde podrían alcanzar los 6 metros de altura.

Pese a las advertencias de las diferentes autoridades de las islas, numerosos imprudentes se siguen jugando la vida en el mar. El sábado, una mujer y un hombre de unos treinta años tuvieron que ser rescatados del mar en helicóptero en Tenerife; y el domingo, Salvamento Marítimo rescataba el cuerpo de un pescador fallecido en La Gomera. A pesar de ello, han circulado por las redes sociales varios vídeos en los que se ve a personas acercándose a zonas de gran peligro y siendo incluso derribados por las olas, desafiando la fuerza del Atlántico y poniendo en serio riesgo su vida.

