Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado por los accidentes ferroviarios

Ante los recientes accidentes ferroviarios en España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de forma urgente esta semana en el Senado para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz y en Gelida (Barcelona).

El líder popular ha mostrado su indignación por cómo el Gobierno ha gestionado la situación. En una entrevista en la cadena Cope, ha afirmado que Sánchez "ha humillado a las víctimas" al no solicitar una comparecencia exclusiva sobre los siniestros, porque en su lugar, el presidente pidió intervenir en el Congreso para hablar de varios temas a la vez, desde los accidentes hasta las últimas cumbres internacionales. Pero se trata de una intervención que aún no tiene fecha.

Feijóo considera que el Ejecutivo "se ha tomado a broma" lo ocurrido y que trata los accidentes como algo "secundario". Por ello, ha anunciado que su grupo pedirá formalmente en el Senado que Sánchez acuda esta semana.

Según el gallego, la cámara Alta es el lugar adecuado porque el Partido Popular tiene mayoría y puede garantizar que el socialista dé respuestas claras porque aún "no ha dado ninguna explicación”, ha reprochado. Además ha recordado que el accidente de Adamuz, que deja 45 víctimas mortales, es el más grave en la historia de la alta velocidad en España.

Insta a la dimisión de Puente

También ha criticado la actitud del presidente el pasado domingo, cuando durante un mitin en Aragón y "con algunas víctimas aún sin enterrar", felicitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que "ha hecho lo que tenía que hacer". Feijóo insiste en que Puente debería dimitir y no participar en el Consejo de Ministros que se celebra el martes.

Según el líder de la oposición, el ministro es "más activo en las redes sociales que en las ferroviarias". Le ha acusado de ser "un polemista" que ofrece "medias verdades" y ha denunciado que ignoró las advertencias de los maquinistas, los cuales habrían alertado en más de una veintena ocasiones sobre las irregularidades en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento de Adamuz.

