Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

PP

Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado por los accidentes ferroviarios

El líder de la oposición critica la falta de explicaciones del Gobierno y exige que Sánchez dé la cara esta semana en el Senado.

Feij&oacute;o dice que las v&iacute;as f&eacute;rreas est&aacute;n en su &quot;peor momento&quot; y augura responsabilidades judiciales

Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" y augura responsabilidades judicialesEUROPAPRESS

Publicidad

Ante los recientes accidentes ferroviarios en España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca de forma urgente esta semana en el Senado para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz y en Gelida (Barcelona).

El líder popular ha mostrado su indignación por cómo el Gobierno ha gestionado la situación. En una entrevista en la cadena Cope, ha afirmado que Sánchez "ha humillado a las víctimas" al no solicitar una comparecencia exclusiva sobre los siniestros, porque en su lugar, el presidente pidió intervenir en el Congreso para hablar de varios temas a la vez, desde los accidentes hasta las últimas cumbres internacionales. Pero se trata de una intervención que aún no tiene fecha.

Feijóo considera que el Ejecutivo "se ha tomado a broma" lo ocurrido y que trata los accidentes como algo "secundario". Por ello, ha anunciado que su grupo pedirá formalmente en el Senado que Sánchez acuda esta semana.

Según el gallego, la cámara Alta es el lugar adecuado porque el Partido Popular tiene mayoría y puede garantizar que el socialista dé respuestas claras porque aún "no ha dado ninguna explicación”, ha reprochado. Además ha recordado que el accidente de Adamuz, que deja 45 víctimas mortales, es el más grave en la historia de la alta velocidad en España.

Insta a la dimisión de Puente

También ha criticado la actitud del presidente el pasado domingo, cuando durante un mitin en Aragón y "con algunas víctimas aún sin enterrar", felicitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que "ha hecho lo que tenía que hacer". Feijóo insiste en que Puente debería dimitir y no participar en el Consejo de Ministros que se celebra el martes.

Según el líder de la oposición, el ministro es "más activo en las redes sociales que en las ferroviarias". Le ha acusado de ser "un polemista" que ofrece "medias verdades" y ha denunciado que ignoró las advertencias de los maquinistas, los cuales habrían alertado en más de una veintena ocasiones sobre las irregularidades en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento de Adamuz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Arranca la campaña en Aragón: el PP dependería de Vox y el PSOE conseguiría mantenerse

El presidente de Aragón, Jorge Azcón

Publicidad

España

Santos Cerdán

Santos Cerdán pide al Supremo que reclame a la UCO su informe patrimonial

Junqueras pide la dimisión de Puente y Paneque por la situación de Rodalies

Los independentistas catalanes exigen la dimisión de Óscar Puente por los nuevos incidentes en Rodalies

Feijóo dice que las vías férreas están en su "peor momento" y augura responsabilidades judiciales

Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Senado por los accidentes ferroviarios

Óscar Puente
Accidente de tren de Adamuz

Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes no se hubiera visto nada"

Encuesta de La Razón
Accidente tren Adamuz

El 65,2% cree que Óscar Puente tiene que dimitir tras el accidente de tren en Adamuz y un 68,6% cree que el Gobierno es responsable, según una encuesta de La Razón

Imagen de archivo de voto por correo
Elecciones Aragón 2026

Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones de Aragón del 8 de febrero

Esta es la fecha límite para pedir el voto por correo para las elecciones de Aragón.

Tren de Rodalies
CAOS EN RODALIES

Pere Macias, sobre el caos en Rodalies: "Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos"

El servicio de Rodalies permanecerá suspendido durante este domingo, debido a las nuevas revisiones en la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno.

Pilar Alegría y Jorge Azcón

Azcón anuncia matrículas universitarias gratuitas y Alegría propone adelantar las mamografías a los 45 años

Mañueco asegura que estas elecciones son una oportunidad para demostrar que la política "puede ser limpia y útil"

Mañueco aspira a gobernar en solitario y evita hablar de pactos con Vox en Castilla y León

Trabajos de retirada del tren de Rodalies descarrilado en Gelida (Barcelona).

División en el independentismo con la crisis de trenes en Cataluña

Publicidad