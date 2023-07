Matías Prats explica a Mónica Carrillo la broma de Alcaraz al rey Felipe VI tras ganar Wimbledon: "Espero que venga más"

El tenista Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo de Wimbledon que se disputaba sobre hierba en Londres, Reino Unido, tras superar al serbio Novak Djokovic por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. Alcaraz ejerció de mejor del mundo, el número uno, ante el favorito a mejor de la historia. Tras el torneo, Alcaraz ha mantenido una conversación con el rey Felipe VI.

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, Matías Prats, ha querido explicarle a su compañera Mónica Carrillo la broma que le ha hecho Alcaraz al Rey. "Le ha dicho 'majestad, es la segunda vez que viene y he ganado dos torneos, haga el favor de venir más", aseguraba Prats sobre la conversación entre ambos.

Carlos Alcaraz tuvo unas palabras de agradecimiento a Felipe VI, que además siempre que ha ido a verle ha tenido suerte. "Le ha dado las gracias por estar presente durante la felicitación a todo el público", explicaba el presentador.

Ambos han mantenido un segundo encuentro, donde el rey Felipe VI no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle al ganador del torneo. "Dentro se ha encontrado con el Rey de nuevo y le ha preguntado '¿qué has sentido cuando estabas 5-3 para ganar?' y dice 'pues me he acordado de lo que le pasó a Federer, que tuvo 8-7 en el quinto set y perdió", ha comentado Prats.

El número uno confesó al Rey que en el último juego pensaba en las dos pelotas de partido que desperdició Roger Federer ante Djokovic.

Carlos Alcaraz, campeón del torneo de Wimbledon

Después de ganar su primer título en hierba hace apenas tres semanas en Queen's, el de El Palmar sacó un repertorio de experto para remontar el mejor inicio del serbio. "Es verdad que ha lucido su número uno en el torneo. Se lo ha ganado por los torneos que ha podido disfrutar y que ha podido triunfar", asegura el presentador.

Al quinto set y casi después de cinco horas de final, Alcaraz ganó su segundo 'grande' tras el US Open de 2022, el sexto título de 2023 y el 12º en total. A sus 20 años, el pupilo de Juan Carlos Ferrero frenó al campeón este año de Australia y Roland Garros.

"El serbio era el favorito con diferencia. Alcaraz apenas ha jugado cuatro torneos sobre hierba. El año pasado no pasó de octavos, pero ahora ha demostrado seguridad", concluye Matías Prats.