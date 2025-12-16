Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tribunales | Francia

El PSG, condenado a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé por atrasos salariales

El Tribunal de lo Laboral de París falla a favor del delantero parisino y en contra del París Saint-Germain. El club parisino confirma que ejecutará la pena y "se reserva el derecho de apelar".

Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé

El tribunal laboral de París da la razón a Mbappé y el PSG deberá pagarle 61 millones de euros | Antena 3 Deportes

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Dura varapalo para el PSG después de que el Tribunal de lo Laboral de París le haya condenado a pagar a Kylian Mbappé los atrasos salariales que reclamaba el delantero parisino. En total, el club parisino deberá pagar 61 millones de euros al actual futbolista del Real Madrid, 55 en concepto de salarios no pagados y primas, y otros seis millones por las vacaciones, según siempre los cálculos realizados por los abogados del delantero.

El tribunal parisino ha impuesto también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar esos 61 millones de euros aunque recurra la sentencia. El PSG no descarta recurrir, pero tampoco lo ha confirmado. En un comunicado enviado a los medios tras la sentencia se limitó a asegurar que ejecutará la pena y "se reserva el derecho de apelar".

"El PSG siempre ha actuado con buena fe y con integridad y seguirá haciéndolo. El club mira a partir de ahora hacia el futuro, fundado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera", asegura el PSG en dicho comunicado.

Mbappé gana el 'partido' ante el PSG

Los jueces han desestimado todas las peticiones del PSG, que ascendían a 450 millones de euros al considerar "desleal" el comportamiento de Mbappé, a quien reprochan que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 pero no lo comunicó.

Los abogados de Mbappé se mostraron muy satisfechos con la sentencia, aunque les otorgara menos del dinero que reclamaban, unos 263 millones de euros.

"Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido. No es en absoluto un tema personal. Simplemente es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello", indicó a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden. Además, recordó que el PSG había minusvalorado las sentencias favorables al jugador dictadas por la justicia deportiva y que esperaba una de los tribunales laborales.

Frédérique Cassereau, también letrada del jugador francés, aseguró que sería "elegante" por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró "histórica" porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes.

El litigio entre Mbappé y el PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club parisino. La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le abonó los últimos tres meses de salario, al estimar que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.

Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal. Pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Xabi Alonso respalda a Florentino Pérez y pide "que se sepa la verdad" en el caso Negreira

El entrenador Xabi Alonso en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Ferran Torres celebra su gol ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano

Guadalajara - Barcelona: partido de la Copa del Rey, en directo

Florentino Pérez, en un acto con el Real Madrid

Los árbitros responden a Florentino Pérez: "El arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos"

Lucas Chianca, en acción en Nazaré

Nic von Rupp y Clemente Roseyro reinan en las olas monstruosas del TUDOR Nazaré Big Wave Challenge

Joan Laporta, en una imagen de archivo
Caso Negreira

Laporta responde a Florentino Pérez: "Es barcelonitis aguda lo que tienen, la tienen instalada en el corazón del madridismo"

Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé
Tribunales | Francia

El PSG, condenado a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé por atrasos salariales

El entrenador Xabi Alonso en rueda de prensa
Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Florentino Pérez y pide "que se sepa la verdad" en el caso Negreira

"Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia", dice el entrenador del Real Madrid.

Imagen de archivo ciclista
Ciclismo

Encuentran el cadáver de un ciclista desaparecido en Mazarrón, Murcia

El cuerpo sin vida del ciclista ha aparecido en la rambla de Las Moreras. Se le perdió la pista este lunes coincidiendo con las fuertes lluvias en el municipio.

Trofeo que acredita al ganador/a del premio The Best

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el The Best 2025

Lewis Hamilton en el Autodromo Internacional do Algarve

La Fórmula 1 regresará a Portugal en 2027 y 2028

Hugo Duro (d) celebra su gol junto a Rafa Mir

La pulla del Valencia al terraplanista Javi Poves tras su insulto a Hugo Duro: "El problema de ser plano..."

Publicidad