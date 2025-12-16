El PSG, condenado a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé por atrasos salariales

Dura varapalo para el PSG después de que el Tribunal de lo Laboral de París le haya condenado a pagar a Kylian Mbappé los atrasos salariales que reclamaba el delantero parisino. En total, el club parisino deberá pagar 61 millones de euros al actual futbolista del Real Madrid, 55 en concepto de salarios no pagados y primas, y otros seis millones por las vacaciones, según siempre los cálculos realizados por los abogados del delantero.

El tribunal parisino ha impuesto también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar esos 61 millones de euros aunque recurra la sentencia. El PSG no descarta recurrir, pero tampoco lo ha confirmado. En un comunicado enviado a los medios tras la sentencia se limitó a asegurar que ejecutará la pena y "se reserva el derecho de apelar".

"El PSG siempre ha actuado con buena fe y con integridad y seguirá haciéndolo. El club mira a partir de ahora hacia el futuro, fundado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera", asegura el PSG en dicho comunicado.

Mbappé gana el 'partido' ante el PSG

Los jueces han desestimado todas las peticiones del PSG, que ascendían a 450 millones de euros al considerar "desleal" el comportamiento de Mbappé, a quien reprochan que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 pero no lo comunicó.

Los abogados de Mbappé se mostraron muy satisfechos con la sentencia, aunque les otorgara menos del dinero que reclamaban, unos 263 millones de euros.

"Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido. No es en absoluto un tema personal. Simplemente es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello", indicó a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden. Además, recordó que el PSG había minusvalorado las sentencias favorables al jugador dictadas por la justicia deportiva y que esperaba una de los tribunales laborales.

Frédérique Cassereau, también letrada del jugador francés, aseguró que sería "elegante" por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró "histórica" porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes.

El litigio entre Mbappé y el PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club parisino. La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le abonó los últimos tres meses de salario, al estimar que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.

Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal. Pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.

