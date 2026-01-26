Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Shaun White, leyenda del snowboard, aprovecha la nevada en Nueva York para ofrecer un espectáculo inédito en Central Park

El triple campeón olímpico en halfpipe (2006, 2010 y 2018) ofreció un espectáculo con su tabla de snowboard en mitad de Central Park, Nueva York.

Una persona practica snowboard este domingo en Central Park, Nueva York

Una persona practica snowboard este domingo en Central Park, Nueva YorkReuters

Estados Unidos se está viendo afectada por fuertes nevadas en los últimos días y Nueva York, como suele ser habitual, no se ha librado de la nieve. Un inconveniente para la movilidad y la vida diaria, pero que deja bonitas imágenes de la ciudad de la Gran Manzana.

Central Park, icónico parque en el centro de la ciudad, se ha teñido de blanco y Shaun White, leyenda del snowboard y tres veces campeón olímpico en la modalidad de halfpipe (Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeonchang 2018), sorprendió a los neoyorkinos realizando trucos y piruetas con su tabla de snowboard.

En una serie de vídeos colgados en su cuenta de Instagram, Shaun White aparece realiznado varias maniobras y saltando por encima de dos personas. También ejecuta un frontflip y un 360 entre los vítores de decenas de personas que alucinaban viendo en directo a uno de los snowboarder más grandes de la historia.

A los tres oros olímpicos que atesora, Shaun White suma 18 medallas en los 'X Games' (13 oros, tres platas y dos bronces). El deportista de 39 años de San Diego ha participado en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, logrando tres oros y dos cuartas plazas en la modalidad de halfpipe snowboard.

La tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense dejó este domingo al menos seis muertos en Estados Unidos y provocó cortes eléctricos en más de un millón de hogares. Asimismo causó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020 con más de 11.000 y además 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

Muchas zonas de la costa este, incluido Nueva York, recibieron 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta este lunes.

