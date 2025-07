Jannik Sinner, tras la lesión de Dimitrov: "Esta no es la forma en la que uno quiere acabar un partido"

Grigor Dimitrov se despidió de Wimbledon de la forma más cruel: cuando dominaba dos sets a cero ante Jannik Sinner, se lesionó en un pectoral y, entre lágrimas, se tuvo que retirar. Un drama para el genial jugador búlgaro que fue consolado por el número 1 del mundo, que estuvo todo el partido contra las cuerdas.

"Creo que ya he dicho en la pista todo lo que pensaba, ha sido mucha mala suerte para él después de jugar un tremendo tenis Durante dos sets. Desde luego, no es esta la forma en la que uno quiere acabar un partido. No sé qué le ha pasado, después del partido lo normal es que cada uno esté con su equipo, tampoco quería acercarme demasiado. Somos buenos amigos, pero estos momentos son siempre muy difíciles. No creo que fuera ese el momento adecuado para ir y preguntarle, así que de momento no sé nada", explicó Sinner en rueda de prensa.

El tenista de San Cándido subrayó el gran partido que estaba firmado Dimitrov hasta su desafortunada lesión en el inicio del tercer set (6-3, 7-5 y 2-2).

"Sirvió increíblemente bien. Muy preciso, además de muy rápido. Cambió el juego muy, muy bien. Hacía un poco de brisa, y utilizó el viento de la mejor manera posible. Sentí que preparó el partido muy bien, y lo ejecutó aún mejor. Sí, estaba jugando un gran tenis. Después, con el techo cerrado, no sabes qué está pasando. Hubo algunos buenos intercambios al principio del tercer set. Pero sí, quiero decir, intenté mantenerme allí mentalmente. Lo rompí de nuevo en 5-4. Luego jugó, nuevamente, un tenis espectacular para romperme de vuelta. Sí, creo que está mostrando su potencial. Es muy desafortunado, como dije en la cancha. Le deseo una pronta recuperación", afirmó Sinner.

El italiano explicó que prefirió no hablar con Dimitrov tras la retirada, al ser un momento para estar con su equipo.

"No lo sé. Lo vi, pero en estas situaciones, él está con el equipo. No quise acercarme demasiado. Somos buenos amigos, sí, pero es un momento muy difícil. Para mí, ir allí y hablar, no creo que sea el momento adecuado. Sí, no sé nada en este momento", apuntó el de San Cándido.

Jannik Sinner se medirá este miércoles al estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final de Wimbledon y en busca de una plaza en semifinales, donde se mediría al ganador del Djokovic - Cobolli. El número 1 del mundo aseguró que deberá mejorar su servicio para tener oportunidades ante Shelton.

"Sí, quiero decir, el retorno del servicio, por supuesto, es lo primero (a mejorar). Obviamente ha mejorado mucho en el fondo de la pista. Tuvo un gran partido contra Carlos (Alcaraz) en París, también. Sabe cómo jugar en todas las superficies. Lo enfrenté el año pasado aquí, fue un partido muy, muy difícil. Así que veamos qué viene, pero será un problema en dos días. Ahora tengo que concentrarme en otras cosas primero y espero estar al 100%", indicó Sinner.

Sinner y el golpe en el codo: "Lo analizaremos para ver cómo está"

Por último, Jannik Sinner aseguró que el golpe en el codo que sufrió en la victoria ante Grigor Dimitrov "no parece grave" y que este martes verá cómo se siente.

"Pasó muy pronto en el partido, en el primer juego. Fue muy mala suerte la caída. He visto los vídeos y no parece muy grave, pero aún así los sentí bastante, especialmente en la derecha y en el saque, así que veremos. Mañana lo analizaremos para ver cómo está", aclaró Sinner en rueda de prensa. El italiano confirmó que este martes se hará un escáner para ver "si es serio".

