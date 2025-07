Djokovic se sobrepone al muro De Miñaur y avisa a Sinner y Alcaraz: en cuartos se medirá a Cobolli

Pese a sus 38 años, Novak Djokovic no rehúsa el peloteo largo y los intercambios interminables, con esto y un fantástico ejercicio de paciencia y fuerza mental se sobrepuso a Alex de Miñaur (11º) en 3:20 tras perder el primer set (1-6, 6-4, 6-4 y 6-4) y certificar su octavo pase consecutivo a cuartos de final de Wimbledon (2020 no se disputó) y el 15º en las 19 ediciones que ha disputado en el All England Club.

Djokovic y Wimbledon: 15 cuartos de final en 19 ediciones

En 2025 ha pisado semifinales en los dos Grand Slam (Australia y Roland Garros) y en Londres solo el italiano Cobolli puede impedir que así sea. No fue capaz De Miñaur pese a ser el tenista que más complicado se lo ha puesto en los últimos tiempos. Fue mejor Nole en los momentos decisivos pero en el cómputo global y centrándonos solo en las estadísticas, el balance general no pudo quedar más igualado: 38 winners por los 29 del australiano y 44 errores no forzados por apenas 38 de su rival.

"De Miñaur expone todas tus debilidades"

"Hemos jugado un rato al ratón y al gato, con muchos cortados, y él es muy bueno ahí. Es uno de los jugadores más rápidos, si no el que más, del circuito. En hierba, donde la bola bota tan bajo, es muy difícil jugar contra alguien como él si no sientes la bola del todo bien. Expone todas tus debilidades", dijo el serbio sobre Alex tras el partido. El aussie rozó el quinto set después de ir ganando el cuarto por 4-1, pero el siete veces campeón reaccionó con cinco juegos consecutivos.

Cobolli en cuartos

Ahora, en cuartos de final se enfrentará al italiano Cobolli (que entrará en el top 20 tras el torneo) después de derrotar en cuatro parciales a Marin Cilic, que se encontró con su mejor tenis en la hierba de Wimbledon, donde jugó la final de 2017.

Su última derrota en Wimbledon ante un jugador que no sea Alcaraz...

Djokovic querrá seguir manteniendo una estadística de la que poco se habla, y es que su última derrota en Wimbledon ante un jugador que no se llame Carlos Alcaraz fue en los cuartos de final de 2017 ante el checo Berdych, donde tuvo que retirarse en el segundo set por lesión. Un año antes, en 2016, Querrey también le apeó en tercera ronda. En total ha jugado 13 semifinales en 19 ediciones, de las cuales ha llegado a la final en 10.

