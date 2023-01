El instante exacto en el que Rafa Nadal se lesiona de la cadera en el Open de Australia

Rafa Nadal ha sido eliminado del Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada y en el que defendía título, tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final de la segunda manga.

La lesión llegó en una acción desafortunada cuando Nadal trató de alcanzar una pelota sobre el lado de su revés y el estiramiento que realizó con las piernas para seguir con opciones en el punto le costó su participación en Melbourne.

El balear, primer favorito en Melbourne Park, tuvo que pedir atención médica en el tramo final del segundo parcial, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo. Fue primero tratado en la propia pista por un problema a la altura de la cadera izquierda y después incluso la abandonó para regresar e intentar remontar un duelo.

El ganador de 22 Grand Slam consiguió continuar en la pista de una Rod Laver Arena entregada a su figura, pero, visiblemente mermado y pese a su resistencia, no pudo evitar la derrota y decir adiós a su andadura en el primer 'grande' de la temporada.

El tenista español no pudo evitar, pese al parón y a la atención médica, verse dos sets abajo, pero, fiel a su carácter, decidió continuar a pesar de que el físico no le acompañaba. Nadal firmó así su despedida más tempranera en Melbourne desde que en 2016 cayese en su debut ante Fernando Verdasco.

Tras el partido, el de Manacor se mostraba contrariado por una nueva lesión en un gran escenario como el Open de Australia: "He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo".