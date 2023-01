Rafa Nadal: "Mentiría si te dijera que no estoy mentalmente destrozado"

Rafa Nadal, vigente campeón en Australia, fue eliminado en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada tras perder con el estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. El campeón de 22 Grand Slam sintió molestias en el tramo final del segundo set y tras ser atendido por el médico de pista se marchó al vestuario a ser tratado con 5-3 en contra. Aun así, el balear regresó dolorido a completar un partido que perdió después de dos horas y 26 minutos.

Tras el partido, el de Manacor se mostraba contrariado por una nueva lesión en un gran escenario como el Open de Australia: "He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo".

La peor racha de su carrera

"Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado", explica un Nadal que asegura que se trata de un día difícil para él por la acumulación de lesiones. Ha jugado sano solo uno de los últimos cinco Grand Slam y, con todo, ha ganado dos. Sin embargo, afronta la peor racha de su carrera deportiva, con siete derrotas en los últimos nueve encuentros.

El de Manacor está sufriendo un via crucis con las lesiones: "Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon, ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slam he sufrido lesiones".