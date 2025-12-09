El consejo de Guardiola a Xabi Alonso: "Que mee con la suya; como no meará colonia, le irá bien"

Pep Guardiola ha vuelto a Madrid con su habitual mezcla de ironía, tranquilidad y análisis. En la previa del Real Madrid–Manchester City de la sexta jornada de la Liga de Campeones el técnico catalán dejó un titular llamativo al ser preguntado por Xabi Alonso, su antiguo pupilo en el Bayern Múnich y hoy entrenador del conjunto blanco. "Que mee con la suya y como no meará colonia le irá bien. Ya verás. Ya os he dado el titular", lanzó entre risas.

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder"

Guardiola, muy cómodo en sala de prensa pese a que su comparecencia se retrasó una hora, explicó que solo desea lo mejor a Xabi Alonso, aunque se desmarcó de cualquier lectura interna sobre la situación del técnico madridista: "Me preguntáis por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la sabéis vosotros, yo lo desconozco. Estoy muy lejos", dijo ante los medios españoles.

También reflexionó sobre la relación de poder en un vestuario y el peso real del entrenador: "No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos".

Guardiola resta importancia al bache blanco

El técnico del City evitó dramatizar la racha irregular del Real Madrid en las últimas semanas. Para explicarlo, trajo a colación unas palabras de Sergio Scariolo, entrenador del equipo de baloncesto del club blanco, sobre la falta de regularidad que provoca el calendario actual.

"Leí hace poco a Scariolo que queremos compararnos con la NBA y hay 80 partidos, con muchas derrotas, es un proceso, no pasa nada. No sabes cómo va a acabar. En Europa en la ACB o el fútbol se pasa de un lado a otro. Lo importante es que los entrenadores y jugadores sepan dónde están y que el equipo vaya creciendo", razonó Guardiola, quien recordó que el Real Madrid era líder de LaLiga "hace cuatro días".

"Mis equipos son impresionantes, no se pueden comparar con nadie", ironizó cuando fue preguntado sobre el aprendizaje de Xabi en el Bayern y lo que ve reflejado en su Real Madrid. Y añadió: "Cada equipo es cada equipo, cada realidad es distinta y Xabi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nos adaptamos a los jugadores que tenemos".

Una competición larga y exigente

Guardiola insistió en que lo importante, a estas alturas de la Champions, es clasificarse, recordando que el último campeón fue un equipo que no quedó entre los ocho primeros de la fase liga. "Esta competición es muy larga. En diciembre es cuestión de clasificarse. Es mejor entre los ocho primeros y llegar bien a las eliminatorias", afirmó.

Tampoco huyó de la autocrítica al recordar la eliminación del City frente al Real Madrid la temporada pasada: "El año pasado llegamos muy mal, con muchas bajas y nos fuimos fuera muy pronto merecidamente".

Por ello, no escondió la exigencia que requiere enfrentarse al quince veces campeón de Europa: "Sé el rival que nos vamos a encontrar mañana. Para ganar al Real Madrid en esta competición no te vale con ser mejor, tienes que ser mucho mejor", opinó.

Florentino Perez, Xabi Alonso y el futuro

"No he hablado con Florentino y no me ha dicho que será el último partido de Xabi Alonso. No puedo responder a hipótesis. A todos nos pasa que si no ganamos partidos grandes, hay dificultad", sentenció sobre la situación de Xabi Alonso.

