Araujo y su viaje espiritual a Israel para reencontrarse con su mejor nivel

Ronald Araújo estaría de viaje por Israel para intentar superar sus problemas de salud mental. Después de que el central uruguayo le haya pedido un tiempo indefinido al club, periodistas y medios israelíes han confirmado la presencia del azulgrana en el país, seguramente por motivos religiosos y espirituales.

El jugador de 26 años fue expulsado por doble amarilla el 25 de noviembre ante el Chelsea justo antes del descanso en un partido en el que los culés terminaron perdiendo 3-0.

¿En Jerusalén para conectar con Dios?

En gran parte por el error de Araújo, que dejó a su equipo con diez durante la mitad del encuentro, algo que enfadó mucho a jugadores, afición y el propio Flick, tanto que hasta el propio futbolista decidió dar un paso al lado y pedirle al Barça un tiempo indefinido para conectar con su fe cristiana e intentar volver más fuerte que nunca. Desde el encuentro ante los blues no se ha sabido nada de él.

Ronald habría decidido entonces viajar a Jerusalén, una ciudad sagrada y con mucho significado para los cristianos, después de haber sido visto en el aeropuerto de Tel Aviv.

Pedri le echa de menos

La ausencia del jugador y su crisis de confianza preocupan a la plantilla azulgrana, especialmente a su amigo Pedri, que no dudó en reconocer que le echan de menos: "Todos cometemos errores, para mí, es un hermano. Lo quiero mucho y deseo que esté con nosotros lo antes posible, cuando esté bien... Ya lo hablé con él en privado", aseguró el canario.

El Barça entiende la situación y le apoya

El Barça, por su parte, está completamente de acuerdo con esta decisión de su jugador, al que apoya sin miramientos. Fue el propio Hansi Flick hace una semana el que aseguró que Araújo no estaba preparado para competir: "Ronald no está preparado. Es una situación privada y no diré más y pido que la respetéis, es lo que puedo y voy a decir", dijo el alemán.

El central del Barça sí ha tenido protagonismo esta temporada pero pese a su excelente rendimiento a nivel general, tiene despistes y desconexiones muy concretas que perjudican a su equipo. Por contra, ha marcado dos goles esta temporada (el 3-1 ante el Oviedo) y el definitivo ante el Girona (2-1) en el 93'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.