Fonseca se rinde a Alcaraz tras caer en el Masters de Miami: "No sabes qué golpe te va a venir... "

Carlos Alcaraz comenzó con buen pie su andadura en el Masters de Miami 2026 tras derrotar en dos sets y por un doble 6-4 al brasileño Joao Fonseca, quien está llamado a intentar ser una de las grandes alternativas al duopolio que protagonizan el murciano y Jannik Sinner en los últimos años.

Alcaraz se lleva la primera batalla ante Fonseca

El número 1 del mundo, que cayó en su debut en la edición del año pasado, ya sabe que pase lo que pase se marchará de Miami sumando puntos a su casillero al superar la ronda de 2025. Este sábado se deshizo de Fonseca por 6-4 y 6-4 en 1:35 después de endosar un break en cada parcial, eso sí, el murciano salvó las tres bolas de break que dispuso el brasileño.

"Carlos hace de todo, tiene mayor arsenal de golpes que Sinner"

Fonseca, número 39 del mundo y que venció a Marozsan en primera ronda, habló sobre las diferencias de juego que existen entre Alcaraz y Jannik Sinner, contra el que perdió en octavos de Indian Wells en un partido tremendamente igualado (7-6 y 7-6 para el transalpino) en el que fue su primer enfrentamiento oficial.

"Creo que me ha ayudado a entender que tienen diferentes tipos de juego. Alcaraz tiene un arsenal mayor de golpes que Sinner. Jannik es más como un robot que mata la pelota y hace todo perfecto todo el rato. Carlos puede hacer de todo", dijo Joao tras la derrota ante Carlos. Fonseca, que perdió tres de sus cuatro primeros partidos en 2026, parece estar recuperando su nivel de juego en las últimas semanas al doblegar en Indian Wells a tenistas de la talla de Karen Khachanov y Tommy Paul.

El jugador de 19 años detalló las dificultades que atravesó en su duelo ante Alcaraz: "Tiene el slice, el topspin, usa los ángulos. Lo tiene todo. No sabes qué golpe te va a venir. ¿Sacará y voleará? ¿Sacará abierto y hará saque +1? No lo puedes saber. Eso es lo difícil de jugar contra él", dijo Fonseca.

A su vez, Carlos, tres años mayor que él pero con un palmarés de otro mundo, reconoció que esta derrota vendrá bien al brasileño: "Recuerdo cuando jugué contra Rafa Nadal por primera vez en Madrid, lo mucho que me ayudó ese partido, aunque me destrozara. Pero diría que, para él, competir de tú a tú con nosotros le va a dar un gran aprendizaje". Carlitos se verá las caras ahora contra Sebastian Korda en 3º ronda.

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