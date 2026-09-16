Barcelona - Racing de Santander: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, se enfrenta este miércoles al Racing de Santander en el Camp Nou, un partido en el que los de Hansi Flick buscan su sexta victoria consecutiva en la competición doméstica y la séptima en un inicio de temporada arrollador. Nunca en su historia ha logrado el conjunto culé comenzar un curso futbolístico con siete triunfos en los siete primeros partidos: en las temporadas 1929-1930, 1960-1961 y 2018-2019 logró seis victorias.

El Barça es un huracán en este comienzo de temporada, con seis triunfos y una media de 4,3 goles por partido. Los de Flick han anotado 21 goles en cinco partidos ligueros y solo han recibido cuatro. En la Champions se estrenaron goleando (5-1) al Feyeenord en la jornada 1 de la fase liga. Raphinha y Lamine Yamal han anotado seis goles cada uno y comandan el pichichi de la competición liguera, junto a Mbappé y Camello.

La gran duda para el duelo de hoy ante el Racing es si habrá rotaciones por parte de Hansi Flick, pensando en el duelo del sábado en el Pizjuán ante el Sevilla. Joan Garcia estará un partido más bajo los palos. La defensa puede ser la formada por Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo.

En el centro del campo, Hansi Flick cuenta con muchas opciones y ante el conjunto cántabro podría optar por Rodri, Pedri y Fermín. Adeyemi, autor de un gol ante el Levante (2-4), podría ser la gran novedad en ataque, junto a la letal pareja formada por Lamine Yamal y Raphinha.

Después de catorce temporadas alejado de Primera División, el Racing de Santander regresará este miércoles al Camp Nou y con el último precedente a favor de los culés: 0-2 en El Sardinero en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto cántabro solo ha logrado vencer una vez en el feudo azulgrana, fue en 1983 (0-2).

Los de José Alberto López llegan reforzados tras ganar (2-1) al Alavés en la última jornada liguera en el Sardinero, donde han sumado dos triunfos y un empate (los 7 puntos con los que cuenta ahora mismo). Andrés Martín, que sigue recuperándose del esguince en la rodilla derecha, y el guardameta Simon Eriksson son baja para visitar el Camp Nou.

El delantero marroquí Yassir Zabiri, con cinco goles en sus cinco primeros partidos con la elástica racinguista, será hoy la gran referencia ofensiva del Racing ante el Barcelona.

Posibles onces del Barcelona - Racing de Santander

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Adeyemi; Raphinha.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pedro, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Prati, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Horario y dónde ver el Barcelona - Racing de Santander

El Barcelona - Racing, partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se jugará el miércoles 16 de septiembre a las 21:30 horas en el Camp Nou.

El partido liguero entre Barcelona y Racing de Santander se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de Liga EA Sports.