Tragedia, dinero y violencia: un avión militar lleno de efectivo se estrella y desata el caos en Bolivia

Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana ha sufrido un aparatoso accidente este lunes. El avión parecía que iba a aterrizar con normalidad, pero se salió de la pista; se llegó a desplazar más de un kilómetro. Acabó colisionando en una concurrida avenida y chocó con varios coches y camiones, provocando al menos 20 muertos y más de 30 heridos. A este accidente se suma el hecho de que era un avión militar que transportaba billetes, eso sí, sin curso legal, destinados al Banco Central de Bolivia. La noticia se extendió rápido y en pocos minutos ya había una multitud de personas tratando de llevarse todo el dinero.

La situación se les fue de las manos en cuanto apareció la policía. El escenario era complejo y estaba dividido. Por un lado, bomberos y personal de rescate tratando de socorrer a los heridos y de localizar a todos los fallecidos y, por otro, la policía tratando de controlar el caos de todas las personas que se habían personado en las inmediaciones para intentar hacerse con el dinero. La intervención policial se convirtió en una verdadera batalla campal; comenzaron con grandes manguerazos de agua para intentar disolver a la multitud, pero sin éxito. Rápido empezaron a recurrir a los gases lacrimógenos, a los que la gente respondió con duros golpes hacia los agentes; también lanzaron piedras, lo que complicó aún más las labores de rescate.

En una rueda de prensa posterior, las autoridades hicieron un llamado urgente para que la población se abstenga de cometer actos vandálicos y respete el duelo de las víctimas. Mientras tanto, el área permanece acordonada mientras continúan las tareas de rescate, identificación de víctimas y peritaje técnico.

A bordo viajaban ocho tripulantes, entre personal de vuelo y de carga, quienes prestaban un servicio logístico al Banco Central. Hasta el momento, no se han confirmado las causas del siniestro. Las autoridades informaron que se está conformando una junta de investigación de accidentes para determinar qué factores provocaron este fatal desenlace.

Utilizar el dinero del avión es un delito

Todo este caos y descontrol se formó por un dinero que, según fuentes oficiales, no tiene ninguna validez legal porque todavía no tiene número de serie. Por tanto, utilizarlo supone un delito, ya que se trata de un dinero sin ningún valor legal ni curso oficial.

