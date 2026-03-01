La Finalissima entre España y Argentina, suspendida: Qatar aplaza todos los torneos por el conflicto en Oriente Medio

La Asociación de Fútbol de Qatar ha anunciado este domingo la suspensión de todos los torneos y competiciones "hasta nuevo aviso" debido al conflicto en Oriente Medio que afecta directamente a su territorio, el cual ha sido alcanzado por varios misiles de Irán este domingo. Hasta 16 personas de nacionalidad qatarí han resultado heridas.

"Aplazamiento de todos los torneos y competiciones..."

"Declaración de la Asociación de Fútbol de Qatar sobre el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso", reza el comunicado.

La Finalissima, en peligro: de momento está suspendida

Un "aplazamiento" que, de momento, afecta directamente a a Finalissima, el partido que iba a enfrentar a España (actual campeona de Europa) y Argentina (actual campeona de la Copa América) el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail. A día de hoy, la final está cancelada, y a pesar de que resta casi un mes para la cita, todo dependerá de lo que dure el conflicto en Oriente Medio.

En las próximas horas se conocerá si la FIFA baraja un cambio de sede. Las Federaciones de España y Argentina todavía no se han pronunciado.

Tenistas atrapados en Dubái: Medvedev, Rublev, Griekspoor...

Por otra parte, en territorios como Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubái, hay varios tenistas que se encuentran atrapados al estar cerrado el espacio aéreo. Entre ellos jugadores como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Griekspoor, Aliassime y otros doblistas que participaron en las rondas finales del ATP 500 de Dubái. Lo que supone un gran problema para ellos ya que en los próximos días se jugará el Masters 1.000 de Indian Wells en California (los cabezas de serie debutarían el próximo 6 de marzo).

