La surrealista 'táctica' de Fritz para intentar ganar a Alcaraz: "Si consigo volverle adicto a este juego..."

Los rivales de Carlos Alcaraz ya no saben lo que hacer para intentar parar al murciano, buena prueba de ello ha sido la última propuesta del estadounidense Taylor Fritz, quien ha perdido cinco de los seis enfrentamientos oficiales ante el jugador español.

El tenista número 7 de la ATP se encontraba jugando en directo a un videojuego cuando hizo referencia a Carlitos, con el que reconoció haber hablado del mítico juego League of Legends.

"Si se engancha mucho al LOL puede que aumente mis posibilidades de ganarle, tal vez le afecte y juegue peor"

"A Carlos le encanta jugar. Está dispuesto a jugar Teamfight Tactics... y he estado hablándole un poco de League of Legends, a ver si se anima y se engancha también", empezó diciendo Fritz, que pareció encontrar 'inspiración' en este juego para intentar que Alcaraz se enganche hasta el punto de que le afecte a su nivel en pista: "Oye, si se engancha muchísimo al LOL... quizá eso aumente mis posibilidades de ganarle. Si se vuelve adicto o algo así, igual le afecta y juega peor. Aunque bueno, también existe la posibilidad de que juegue todavía mejor. Quién sabe...", sentenció.

Al menos, Taylor fue capaz de imponerse a Carlitos en la última entrega de la Laver Cup 2025, donde le endosó un 6-3 y 6-2 en apenas 1h12 de juego. No obstante, el de El Palmar se ha impuesto en seis de los siete partidos restantes entre ambos, incluido en ellos las semifinales del Six Kings Slam 2025.

Alcaraz, 12 victorias consecutivas y dos títulos en 2026

Alcaraz, a su vez, encara ahora un nuevo reto en el Masters de Indian Wells, donde ya ganó en las ediciones de 2023 y 2024. El año pasado cayó en semifinales ante Jack Draper, por lo que necesitará igualar o mejorar ese resultado para no perder puntos. Carlitos enlaza 12 victorias consecutivas tras haber ganados los títulos del Open de Australia y Doha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.