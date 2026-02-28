Seis muertos, incluido el diputado Johana Ng’eno, al estrellarse un helicóptero en el oeste de Kenia

Seis personas, entre ellas el diputado keniano Johana Ng’eno, han muerto este sábado al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el oeste de Kenia, según ha confirmado la Policía.

El accidente ocurrió en el condado de Nandi alrededor de las 16:45 hora local (13:45 GMT), ha precisado0 el jefe de Policía del territorio, Samuel Mukuusi. De acuerdo con los primeros informes, el aparato habría intentado realizar un aterrizaje de emergencia antes de incendiarse.

Entre las víctimas figura Ng’eno, nacido en 1972 y miembro de la Asamblea Nacional —la Cámara baja del Parlamento— por la circunscripción de Emurua Dikirr, situada en el condado de Narok, en el suroeste del país. El parlamentario era una figura conocida dentro de la política keniana y su muerte ha provocado numerosas reacciones de condolencia.

El diputado Babu Owino ha lamentado públicamente la tragedia. "Estoy profundamente entristecido por el trágico fallecimiento de nuestra colega, el honorable Johana Ng'eno, y otros kenianos tras el devastador accidente de helicóptero. Esta es una profunda pérdida", ha declarado.

Se investigan las causas del accidente

Las circunstancias exactas del accidente aún no están claras. La Policía y la Autoridad de Aviación Civil han iniciado una investigación para determinar si el siniestro se debió a un fallo mecánico, a las condiciones meteorológicas o a un posible error humano.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el helicóptero envuelto en llamas entre la vegetación de una zona elevada, lo que sugiere que el impacto fue seguido de un incendio de gran intensidad.

El jefe policial Mukuusi ha señalado que los equipos de emergencia trabajaron durante horas para asegurar la zona y recuperar los cuerpos, mientras se acordonaba el área para facilitar las pesquisas. También pidió a la población evitar la difusión de especulaciones hasta que concluyan las investigaciones oficiales.

La muerte de Ng’eno supone un nuevo golpe para la política keniana y ha generado mensajes de duelo desde distintos sectores. Se espera que en los próximos días el Parlamento rinda homenaje al legislador fallecido.

Las autoridades han indicado que ofrecerán más información conforme avance la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más graves registrados recientemente en esa región del país.

