Muere un atleta de 23 años tras ser apuñalado por su novia: le pilló en la cama con una compañera de piso

Kevaughn Goldson, atleta jamaicano de 23 años, fue encontrado muerto este pasado lunes en su habitación de un campus universitario en Misuri (Estados Unidos), presuntamente asesinado por su novia, quien le sorprendió en la cama junto a otra mujer, siempre según la versión de Denita Jackson, novia de la víctima.

Tal y como han apuntado medios reputados como Fox News o TMZ, Goldson fue apuñalado por Denita Jackson, 27 años, quien también es velocista, está detenida y ya ha explicado su versión de los hechos.

Pilló a su novio en la cama con una compañera de piso

Al parecer, según esta, Kevaughn Goldson se encontraba en su cama junto a una compañera de piso, ambos vestidos, cuando de repente entró Denita en la habitación tras forzar la cerradura con una horquilla. En ese momento se desató una pelea entre ambos, y según cuenta la deportista, Goldson le dio una patada en el vientre y empezó a estrangularla, por lo que ella reaccionó clavándole un cuchillo en la espalda y en el pecho después de meter la mano debajo de la cama. El atleta terminó falleciendo poco después y su novia llamó a los servicios de emergencia.

Le clavó un cuchillo que encontró debajo de la cama

Jackson fue detenida al instante y está imputada por cargos de homicidio. Goldson, por su parte, formaba parte del programa deportivo de la Lincoln University y tenía un registro personal de 21,30 segundos en los 200 metros.

"Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, el profesorado, el personal y todos los que se han visto afectados por esta trágica situación. El bienestar de nuestra comunidad universitaria es nuestra mayor prioridad. Se recuerda a estudiantes y empleados que existen servicios de consejería y otros servicios de apoyo para quienes los necesiten", explicó en un comunicado la Lincoln University.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.