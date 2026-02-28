Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Deporte

Muere un atleta de 23 años tras ser apuñalado por su novia: le pilló en la cama con una compañera de piso

El deportista fue sorprendido por su novia mientras estaba en la cama con otra mujer.

Kevaughn Goldson

Kevaughn GoldsonLincoln University

Publicidad

Kevaughn Goldson, atleta jamaicano de 23 años, fue encontrado muerto este pasado lunes en su habitación de un campus universitario en Misuri (Estados Unidos), presuntamente asesinado por su novia, quien le sorprendió en la cama junto a otra mujer, siempre según la versión de Denita Jackson, novia de la víctima.

Tal y como han apuntado medios reputados como Fox News o TMZ, Goldson fue apuñalado por Denita Jackson, 27 años, quien también es velocista, está detenida y ya ha explicado su versión de los hechos.

Pilló a su novio en la cama con una compañera de piso

Al parecer, según esta, Kevaughn Goldson se encontraba en su cama junto a una compañera de piso, ambos vestidos, cuando de repente entró Denita en la habitación tras forzar la cerradura con una horquilla. En ese momento se desató una pelea entre ambos, y según cuenta la deportista, Goldson le dio una patada en el vientre y empezó a estrangularla, por lo que ella reaccionó clavándole un cuchillo en la espalda y en el pecho después de meter la mano debajo de la cama. El atleta terminó falleciendo poco después y su novia llamó a los servicios de emergencia.

Le clavó un cuchillo que encontró debajo de la cama

Jackson fue detenida al instante y está imputada por cargos de homicidio. Goldson, por su parte, formaba parte del programa deportivo de la Lincoln University y tenía un registro personal de 21,30 segundos en los 200 metros.

"Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, el profesorado, el personal y todos los que se han visto afectados por esta trágica situación. El bienestar de nuestra comunidad universitaria es nuestra mayor prioridad. Se recuerda a estudiantes y empleados que existen servicios de consejería y otros servicios de apoyo para quienes los necesiten", explicó en un comunicado la Lincoln University.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Verdeliss convierte un escaparate de Madrid en una pista infinita: 24 horas, 254,5 kilómetros y una batalla contra el dolor

La atleta y creadora de contenido Verdeliss durante el 'Reto 24h running con Verdeliss'

Publicidad

Deportes

Kevaughn Goldson

Muere un atleta de 23 años tras ser apuñalado por su novia: le pilló en la cama con una compañera de piso

Pau Nacenta, en acción en una DEKA FIT

Pau Nacenta, campeón del mundo de DEKA FIT: "Hay que buscar un equilibrio entre fuerza y carrera"

Cuadro final de la UEFA Champions League 2025 - 2026

Sorteo Champions League: Real Madrid - Manchester City, Newcastle - Barcelona y Atlético - Tottenham, en octavos de final

La atleta y creadora de contenido Verdeliss durante el 'Reto 24h running con Verdeliss'
Verdeliss

Verdeliss convierte un escaparate de Madrid en una pista infinita: 24 horas, 254,5 kilómetros y una batalla contra el dolor

Un bombo del sorteo de la Champions en Nyon
Champions League

Horarios y fechas de los octavos final de la Champions League 2025 - 2026

Carlos Alcaraz se fotografía con unos aficionados en Doha
Tenis

Carlos Alcaraz, a por el récord de Jannik Sinner en 2024 y el 'Sunshine Double'

El murciano se ha entrenado este viernes en las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia antes de poner rumbo a Estados Unidos, donde jugará los torneos de Indian Wells y Miami.

El cuadro final de la Champions League
Champions Legue

Así queda el cuadro final de la Champions League 2025 - 2026, con los duelos de octavos, cuartos y semifinales

Consulta el cuadro final de la Champions y cómo quedan los octavos, cuartos y semifinales rumbo a la final del próximo 30 de mayo en el Puskar Arena de Budapest.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de Doha

Andy Roddick alucina con Alcaraz: "Es simplemente dominante"

Momento del balonazo a una gaviota en Turquía

Surrealista secuencia en Turquía: golpean a una gaviota con el balón y reaniman al ave sobre el césped

Bare Knuckle Fight Championship, en Madrid el 1 de marzo

Bare Knuckle Fight Championship regresa a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo

Publicidad