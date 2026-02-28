Sánchez rechaza el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y exige desescalada inmediata

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil". El jefe del Ejecutivo ha pedido una "desescalada inmediata" y el "pleno respeto del derecho internacional", además de retomar el diálogo para alcanzar una solución política duradera en Oriente Medio.

En un mensaje en la red social X, Sánchez también ha criticado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria y ha advertido de que "no podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".

Exteriores pide salir de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido igualmente respeto al derecho internacional y ha subrayado que "la violencia solo trae caos".

Fuentes del Ministerio han informado de que actualmente hay 158 españoles en Irán y se les ha pedido que abandonen el país utilizando los medios disponibles. Las recomendaciones de viaje desaconsejan completamente desplazarse a territorio iraní y sitúan la alerta en su nivel máximo.

Embajadas en alerta en la región

Las embajadas españolas en países próximos han pedido a los residentes que extremen la precaución. En Jordania se recomienda mantener la calma y evitar aglomeraciones; en Emiratos Árabes, permanecer en los domicilios; y en Irak, limitar desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Reacciones internacionales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha considerado que Donald Trump "se ha equivocado". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la operación conjunta para "eliminar la amenaza existencial" de Irán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido "máxima moderación" y respeto al derecho internacional, mientras que Rusia ha condenado los ataques como una agresión no provocada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y ha advertido de que la escalada es "peligrosa para todos".

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha condenado tanto los bombardeos como las represalias iraníes y ha recordado que en los conflictos armados "los civiles son quienes pagan el precio más alto".

