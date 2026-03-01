Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán lanza dos misiles contra una base militar británica en Chipre

El Ejército israelí ha confirmado este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida, este sábado, del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante los bombardeos que tuvieron lugar a primera hora de la mañana con la colaboración de Estados Unidos.

"Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado.

A última hora de este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que había "señales" que apuntaban a que el líder supremo iraní, Ali Jameneí, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia. "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", apuntó.

Sin embargo, en un momento de máxima confusión, medios iraníes aseguraban el sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, estaba vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país. "Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicaba la agencia iraní Tasnim.

La realidad fue imponiéndose poco a poco y, finalmente, Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo "duro y decisivo".

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (...) Su martirio en manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El cuerpo militar de élite afirmó, tras confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EE UU del sábado, que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable". Un presentador de la televisión estatal informó asimismo del fallecimiento y señaló que el país entrará en un periodo de 40 días de luto. Irán también confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles sobre el fallecimiento de los dos altos cargos.

Este domingo, la ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal de Telegram. Varias explosiones, seguidas de columnas de humo, podían verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales.

Durante el ataque se han oído también gritos y el llanto de varios niños, asustados por la intensidad del bombardeo, así como un fuerte olor a humo. Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de la provincia de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en la provincia, que han causado la muerte de 57 personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.