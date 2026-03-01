ORIENTE PRÓXIMO
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán lanza dos misiles contra una base militar británica en Chipre
Dos misiles iraníes han impactado en una base británica en Chipre, según ha confirmado el secretario de Defensa del Reino Unido.
Publicidad
El Ejército israelí ha confirmado este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida, este sábado, del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante los bombardeos que tuvieron lugar a primera hora de la mañana con la colaboración de Estados Unidos.
"Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado.
A última hora de este sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que había "señales" que apuntaban a que el líder supremo iraní, Ali Jameneí, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia. "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", apuntó.
Sin embargo, en un momento de máxima confusión, medios iraníes aseguraban el sábado que el líder supremo de la República Islámica, Ali Jameneí, estaba vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país. "Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicaba la agencia iraní Tasnim.
La realidad fue imponiéndose poco a poco y, finalmente, Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo "duro y decisivo".
"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (...) Su martirio en manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.
El cuerpo militar de élite afirmó, tras confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EE UU del sábado, que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable". Un presentador de la televisión estatal informó asimismo del fallecimiento y señaló que el país entrará en un periodo de 40 días de luto. Irán también confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles sobre el fallecimiento de los dos altos cargos.
Este domingo, la ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal de Telegram. Varias explosiones, seguidas de columnas de humo, podían verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales.
Durante el ataque se han oído también gritos y el llanto de varios niños, asustados por la intensidad del bombardeo, así como un fuerte olor a humo. Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de la provincia de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en la provincia, que han causado la muerte de 57 personas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Seis muertos, incluido el diputado Johana Ng’eno, al estrellarse un helicóptero en el oeste de Kenia
- Dos expertos analizan las consecuencias geopolíticas del ataque a Irán: "Claramente estamos ante una guerra"
- Tragedia, dinero y violencia: un avión militar lleno de efectivo se estrella y desata el caos en Bolivia
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán nombra a general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria
Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.
Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní. Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán lanza dos misiles contra Chipre
El secretario de Defensa británico, John Healey, ha confirmado que Irán ha lanzado dos misiles balísticos contra una base militar británica en Chipre.
Londres mantiene dos bases en territorio soberano en Chipre —un estatus similar al de Gibraltar—, desde las que aviones Eurofighter y F-35 están participando en la interceptación de misiles iraníes dirigidos a Israel y Jordania. Healey ha señalado además que soldados británicos en Irak han abatido al menos un dron iraní.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: manifestantes buscan irrumpir en "zona verde" de Bagdad en protesta por ataque contra Irán
Un grupo de varias decenas de personas intentaron en la madrugada de este domingo irrumpir en la denominada "zona verde" de Bagdad, dónde se encuentran varias embajadas extranjeras, entre ellas la de los Estados Unidos, entre gritos de "Muerte a América", en protesta por el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí.
Según indicaron fuentes de seguridad, "decenas" de "manifestantes enfadados" se congregaron cerca de la puerta principal del puente que da acceso a la "zona verde", en el centro de Bagdad. "Los manifestantes cantaron esloganes como "Muerte a América" y "Muerte a Israel" y expresaron su rabia por la muerte de Jameneí en las operaciones militares de Israel y EE.UU contra Irán", indicó la fuente. Imágenes difundidas por varios medios de comunicación mostraban al grupo, en su mayoría jóvenes, golpeando con piedras y martillos los accesos fuertemente blindados al puente, sin que el incidente pasara a mayores.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel se atribuye la muerte de Jameneí tras "operación de precisión"
El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.
"Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa del IDF, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado.
Para este ataque, sin embargo, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí, según el diario 'The New York Times', que informa este domingo de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo, lo que llevó a EE.UU. e Israel a "ajustar el momento" de su ataque.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Albares habla con los embajadores en Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido por videoconferencia con todos los embajadores de la región de Oriente Medio para evaluar la situación "país a país" tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlos.
Según han explicado a fuentes de Exteriores, Albares, junto con el gabinete de crisis que desde ayer sigue la situación muy de cerca tras los ataques de EEUU e Israel y las represalias del régimen iraní en la zona, ha mantenido un encuentro con los quince embajadores de la región.
En concreto, la reunión telemática se ha celebrado con los jefes de misión en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. En algunos de estos países, el régimen iraní, que ha quedado descabezado tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y otros dirigentes en la operación militar, bombardeó bases norteamericanas y este domingo ha continuado atacando a Israel, que, a su vez, ha seguido, lanzando misiles contra Irán al igual que Estados Unidos.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán nombra a general Ahmad Vahidi nuevo comandante
Tras la muerte del general Mohamad Pakpur por los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha nombrado este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Ocho muertos en protestas por el asesinato de Jamenei
Este domingo al menos ocho personas han fallecido durante las protestas frente al consulado de Estados Unidos, por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Los hechos han tenido lugar en el sur de Pakistán tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Varias personas han resultado heridas.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel ataca de nuevo Teherán
Según han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes este domingo en un comunicado por Telgram, "la ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque por parte de la aviación israelí".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán dice que ha derribado un dron estadounidense
"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaría ha derribado un avanzado dron MQ-9 Reaper que pertenece al Ejército de Estados Unidos en el sur del país", según ha confirmado la agencia Tasnim. El derribo de la aeronave estadounidense ha tenido lugar gracias al uso de "sistemas avanzados de defensa".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irak declara tres días de luto por la muerte de Jamanei
Según ha informado este domingo la Agencia de Noticias Iraquí (INA), el Gobierno iraquí ha declarado tres días de luto nacional "tras el martirio de Sayed Ali Jamenei".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: El canciller alemán llama a Irán a cesar sus ataques en la región
Friedrich Merz ha llamado a Irán a cesar los ataques que ha lanzado contra varios países en la región, como reacción a los bombardeos sobre el país de fuerzas israelíes y estadounidenses. "El Gobierno alemán llama a Irán a poner fin a los ataques militares contra Israel y nuestros otros socios en la región", ha dicho Merz en un comunicado.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán dice haber lanzado un nuevo bombardeo con "éxito"
"Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán, bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí", ha anunciado el Ejército iraní esta misma mañana.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel atacó a Jamenei gracias a una pista de CIA
Israel ha podido terminar con la vida de Jamenei "gracias a la información de la CIA", que siguió durante meses su pista, según ha informado este domingo The New York Times.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Mueren cuatro familiares de Jamenei
Este domingo, la agencia de noticias 'Fars', ha confirmado la muerte de al menos cuatro miembros de la familia de Jamenei, incluida una de sus hijas, en el marco de la operación de ataque conjunta llevada a cabo entre Israel y EEUU contra Irán.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán confirma la muerte del jefe del Estado Mayor
Este domingo, Irán ha confirmado la muerte del general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh. Estas muertos se unen a las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjan.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: El número de fallecidos asciende a 148
El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la cobertura en directo de toda la actualidad internacional tras el ataque de EEUU e Israel a Irán.
Publicidad