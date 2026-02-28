Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
MEDALLA DE ANDALUCÍA

Sandra Golpe recibe la Medalla de Andalucía y celebra "el día más importante" de su vida profesional

La presentadora de Antena 3 Noticias ha sido premiada este sábado con la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras, con motivo del Día de Andalucía.

Sandra Golpe

Sandra Golpe recibe la Medalla de Andalucía y celebra "el día más importante" de su vida profesional | GTRES

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

La presentadora de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe, ha sido premiada este sábado con la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras, uno de los reconocimientos más destacados que concede la comunidad autónoma, con motivo del Día de Andalucía. La ceremonia se ha celebrado, como es tradición, en el Teatro de la Maestranza, que ha vuelto a convertirse en el epicentro institucional y cultural de la jornada.

La gala ha reunido a numerosas personalidades el mundo de la cultura, la comunicación y el espectáculo, en una edición marcada por la emoción y el orgullo andaluz. Entre los asistentes se encontraban rostros conocidos como Eva González, Ana Mena o Paz Vega, en un evento que también ha contado con la presencia de representantes políticos y sociales de toda la comunidad.

Isabel Jiménez dedica unas bonitas palabras a su compañera

La encargada de presentar el galardón de Sandra Golpe ha sido la periodista Isabel Jiménez, quien ha dedicado unas palabras cargadas de admiración hacia su compañera. En su intervención, ha destacado la defensa firme de la información veraz por parte de Sandra, su compromiso con la responsabilidad "democrática del periodismo", y su capacidad para convertirse en un referente de credibilidad sin renunciar nunca a sus raíces en San Fernando, Cádiz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de hacer entrega de la medalla. El auditorio, puesto en pie, ha acompañado el momento con un prolongado aplauso que refleja el reconocimiento a la trayectoria de la comunicadora.

"Es quizá el día más importante de mi vida profesional"

Visiblemente emocionada, Sandra Golpe ha asegurado que se trata quizá "del día más importante" de su vida profesional. La periodista ha mostrado su orgullo por celebrar su tierra en una fecha tan señalada, y ha afirmado que el reconocimiento quedará marcado para siempre en su memoria.

"Este premio es otra liga, Andalucía es nuestra esencia, son nuestros valores, es la forma de ver el mundo, es lo que aprendiste de tu padre o tu madre, y eso es lo que intento llevar en mi día a día con mis compañeros, haciendo equipo como yo he visto en mi casa. Nos ha ido muy bien, y tocamos madera porque así sea", ha reconocido la periodista.

Con este premio, Andalucía reconoce no solo una brillante carrera en los medios de comunicación nacionales, sino también el compromiso ético y la vocación de servicio público, que ha caracterizado su labor informativa. La Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras subraya así, la importancia del periodismo riguroso y responsable en la sociedad actual, encarnado en la figura de Sandra Golpe.

