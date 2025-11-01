Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tragedia Australia

Muere Finley Bone, futbolista de 21 años, tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba

La joven deportista se encontraba practicando tiros a puerta cuando un rayo impactó contra ella.

Muere Finley Bone, futbolista de 21 a&ntilde;os

Muere Finley Bone, futbolista de 21 añosInstagram: noosalionsfc

Publicidad

Finley Bone, futbolista de 21 años, falleció el pasado 30 de octubre después de que un rayo impactara contra ella mientras participaba en un entrenamiento en Queensland (Australia).

Impactada por un rayo mientras practicaba disparos a puerta

La joven jugadora estaba practicando disparos a puerta con otra compañera cuando un rayo impactó directamente en ella, dejándole inconsciente y perdiendo la vida horas después en el Hospital de Nambour, donde fue trasladada lo antes posible por una ambulancia.

El trágico suceso tuvo lugar mientras una tormenta eléctrica azotaba la zona en la que Bone y su compañera entrenaban, concretamente en el complejo deportivo Cooroy, Sunshine Coast (Queensland, Australia).

Así comunicó su muerte el equipo en el que jugaba Bone: "Noosa Lions Football Club está devastado por la trágica pérdida de Finley Bone. Finley fue un miembro muy querido de nuestro equipo femenino FQPL3 y entrenadora de nuestras chicas u12/13. Nuestras más sinceras condolencias a Paul y Donna y a toda la familia y amigos de Finley".

Su madre: "Le arrebataron la vida en un minuto..."

Tras conocerse el fatídico desenlace, la madre de la joven deportista atendió al medio ABC News lamentando lo sucedido: "Nadie puede creer lo que pasó. Finley tenía 21 años y perdió la vida en un instante. Era una joven hermosa, amable y bondadosa, que perdió la vida en la plenitud de su juventud... Era una apasionada de los deportes y esto fue simplemente una tragedia... Somos una familia muy unida", a la vez que agradecía la rápida respuesta de los servicios médicos.

La respuesta médica fue rápida

Por otra parte, Danielle Williams, supervisora del servicio de ambulancias que atendió a la joven, lanzó un aviso de advertencia a la población local para reaccionar de la mejor manera a estas tormentas eléctricas y valoró positivamente la reacción de las personas que ejecutaron la primera respuesta médica a Finley en el césped (intentaron reanimarle con un desfibrilador): "Fue una situación muy complicada porque la tormenta aún continuaba cuando llegamos", explicó.

La muerte de Bone podría reabrir el debate de cómo asegurar y proteger la vida de los deportistas, y en general de todas las personas, cuando irrumpen condiciones meteorológicas adversas peligrosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París

Publicidad

Deportes

Muere Finley Bone, futbolista de 21 años

Muere Finley Bone, futbolista de 21 años, tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba

Kylian Mbappé, en acción ante el Valencia

Real Madrid - Valencia: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Susana Rodríguez, la reina del triatlón paralímpico, con Antena 3 Deportes

Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo de triatlón paralímpico: "Mi tope son los JJOO y el Mundial de 2028"

Dani Sánchez, en la Gotland Grand National
Enduro

Dani Sánchez, tras superar la prueba más larga de enduro del mundo: "Si te caes, los otros corredores no te van a ver"

Bellum-Zone IV, velada de Muay Thai en Coslada
Bellum-Zone IV

Edye Ruiz y Dani Castor, a por los títulos mundiales de WKA de Muay Thai en Coslada

Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro 2024-25
Real Madrid | Fútbol

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro: "Es un momento importante para mí"

El delantero del Real Madrid ha recogido este viernes la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, como máximo goleador de la temporada pasada.

Carlos Alcaraz gesticula tras un punto ante Cameron Norrie
Masters 1.000 París

Un extenista francés critica la actitud de Alcaraz ante Norrie: "Fue en contra de todo lo que..."

El extenista Nicolas Escudé cuestiona la actitud de Carlos Alcaraz en su partido ante Cameron Norrie en el Rolex Paris Masters.

Jannik Sinner, en su partido ante Francisco Cerúndolo en París

Jannik Sinner y sus problemas físicos ante Cerúndolo: "Está claro que no estoy al 100%"

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso: "Vinícius estuvo impecable, habló desde corazón, yo quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado"

Oier Lazkano, en los JJOO de París 2024

Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico" en 2022, 2023 y 2024

Publicidad