Muere Finley Bone, futbolista de 21 años, tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba

Finley Bone, futbolista de 21 años, falleció el pasado 30 de octubre después de que un rayo impactara contra ella mientras participaba en un entrenamiento en Queensland (Australia).

Impactada por un rayo mientras practicaba disparos a puerta

La joven jugadora estaba practicando disparos a puerta con otra compañera cuando un rayo impactó directamente en ella, dejándole inconsciente y perdiendo la vida horas después en el Hospital de Nambour, donde fue trasladada lo antes posible por una ambulancia.

El trágico suceso tuvo lugar mientras una tormenta eléctrica azotaba la zona en la que Bone y su compañera entrenaban, concretamente en el complejo deportivo Cooroy, Sunshine Coast (Queensland, Australia).

Así comunicó su muerte el equipo en el que jugaba Bone: "Noosa Lions Football Club está devastado por la trágica pérdida de Finley Bone. Finley fue un miembro muy querido de nuestro equipo femenino FQPL3 y entrenadora de nuestras chicas u12/13. Nuestras más sinceras condolencias a Paul y Donna y a toda la familia y amigos de Finley".

Su madre: "Le arrebataron la vida en un minuto..."

Tras conocerse el fatídico desenlace, la madre de la joven deportista atendió al medio ABC News lamentando lo sucedido: "Nadie puede creer lo que pasó. Finley tenía 21 años y perdió la vida en un instante. Era una joven hermosa, amable y bondadosa, que perdió la vida en la plenitud de su juventud... Era una apasionada de los deportes y esto fue simplemente una tragedia... Somos una familia muy unida", a la vez que agradecía la rápida respuesta de los servicios médicos.

La respuesta médica fue rápida

Por otra parte, Danielle Williams, supervisora del servicio de ambulancias que atendió a la joven, lanzó un aviso de advertencia a la población local para reaccionar de la mejor manera a estas tormentas eléctricas y valoró positivamente la reacción de las personas que ejecutaron la primera respuesta médica a Finley en el césped (intentaron reanimarle con un desfibrilador): "Fue una situación muy complicada porque la tormenta aún continuaba cuando llegamos", explicó.

La muerte de Bone podría reabrir el debate de cómo asegurar y proteger la vida de los deportistas, y en general de todas las personas, cuando irrumpen condiciones meteorológicas adversas peligrosas.

