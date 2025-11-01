Mazón se desbanca como candidato del PP en las próximas elecciones valencianas y señalan a Vicente Mompó como posible sustituto

Carlos Mazón podría estar cerca de salir de la candidatura del PP en las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano podría estar trabajando en un plan para dar un paso atrás y desde el partido señalan al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como su posible sucesor al frente del cartel electoral popular. Los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana respaldan la figura de Mompó para situarse al frente del PP valenciano, y su apoyo ya ha sido trasladado a dirección nacional del partido en Madrid, informan desde EFE.

Aunque las elecciones están previstas para mayo de 2027, el clima político y judicial en la Comunidad Valenciana se ha vuelto incierto. La jueza que investiga la gestión del Gobierno valenciano durante la DANA continúa estrechando el cerco sobre Mazón y ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana, con quien el president comió el día de la catástrofe.

El PP admite internamente que "hay un antes y un después" tras las últimas revelaciones sobre los movimientos de Mazón ese día y los incidentes durante el funeral de Estado, donde fue increpado por familiares de las víctimas. Desde la dirección nacional ya no se le respalda con la misma contundencia: "Es al señor Mazón al que le corresponde tomar una decisión", declaró la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, marcando distancia con el líder valenciano. Por el contrario, Santiago Abascal sí ha cerrado filas en su defensa. Vox, su socio de gobierno, mantiene su apoyo, consciente de que sus votos son esenciales para una eventual nueva investidura.

Feijóo busca contener el desgaste

En Génova, la situación preocupa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta contener daños con dos prioridades: evitar que la crisis valenciana favorezca a la izquierda y que el desgaste de Mazón no salpique al partido a nivel nacional.

Mientras tanto, Mazón sigue adelante con su plan de reconstrucción tras la DANA y prepara una tercera remodelación del Consell para el 5 de noviembre. Desde Alicante, el presidente provincial del PP, Toni Pérez, ha afirmado en declaraciones a EFE que Mazón sigue teniendo en su mano la decisión de lo que quiera hacer. Pérez ha declarado, preguntado si vería conveniente que Mazón diera un paso más, que siempre ha creído que tiene "toda la capacidad" para tomar las decisiones que estime oportunas, y ya anunció una comparecencia esta semana que entra, según ha reiterado. Ha sido una semana complicada para Mazón y "para todos" y "estamos viviendo momentos difíciles desde hace tiempo", desde "los primeros compases de la riada", ha manifestado Pérez.

Mompó gana presencia y respaldo interno

Con 38 años, Vicente Mompó ha ganado protagonismo en las últimas semanas. Fue uno de los pocos dirigentes del PP que concedió entrevistas durante el aniversario de la DANA, y en Onda Cero admitió: "Satisfecho no estoy" al valorar la gestión del presidente durante la tragedia.

El dirigente popular estuvo en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, cuando se gestionaba la emergencia. No formaba parte del dispositivo, pero acudió por iniciativa propia y, según testigos, fue quien insistió a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, para que se enviara la alerta a los móviles: "¡Enviadla de una puta vez!". Su figura se ha reforzado tanto dentro como fuera del partido. En el último Congreso Nacional del PP fue nombrado vicepresidente segundo de la Mesa, un gesto que muchos interpretaron como reconocimiento a su ascenso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.