Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Tirotean un coche y secuestran a su conductor en Madrid

La Policía Nacional investiga los hechos, ocurridos en Madrid.

Imagen de un furg&oacute;n de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de un furgón de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Tres vehículos embistieron un coche en una calle de Madrid y secuestraron a su conductor, tras un tiroteo. El suceso ocurrió el viernes por la noche. Numerosos testigos presenciaron el momento y fueron quienes alertaron a la Policía.

Este posible secuestro, que investiga ya Policía Nacional, ocurrió a las 20:45 horas a la altura del número 65 de la calle Antonio López, en el barrio de Carabanchel. Tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según indican a EFE fuentes de Policía Nacional.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches, para después huir rápidamente del lugar. La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el coche embestido solo tenía un ocupante, el conductor, que sería el único secuestrado.

El vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros. Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima o de los atacantes. La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Imagen de la fachada del hospital 12 de Octubre

Herida grave una joven de 21 años tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Tirotean un coche y secuestran a su conductor en Madrid

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Detenidas 22 personas por vender ilegalmente medicamentos en internet

Efemérides de hoy 1 de noviembre de 2025: Los Mossos d'Esquadra asumen la seguridad Barcelona
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de noviembre?

rescate
Rescate

Rescatan a una mujer de 72 años desorientada y sola en las inmediaciones del castillo de Mataespesa, en Alpedrete

Los técnicos superiores sanitarios convocan una huelga de cuatro días
SANIDAD

Los técnicos superiores sanitarios convocan una huelga de cuatro días

Más de 40.000 profesionales de nuestro país han puesto en marcha un parón en los hospitales. Exigen al Ministerio de Sanidad el reconocimiento de su categoría profesional, una mejora salarial y una reformulación de su formación, que consideran obsoleta frente al resto de países de la OCDE.

Vista de un coche de la Policía Nacional
San Sebastián

Detenido el hombre que dejó a su hijo en un centro de menores de Donosti porque le habían contado que allí "se está muy bien"

Los agentes le detuvieron en el aeropuerto de Elche cuando estaba a punto de coger un vuelo.

Calabazas decoradas de Halloween

Samaín, la fiesta celta que despierta a los espíritus del otoño

Comisaria de Policía Nacional en (Málaga

Detenido un hombre por disparar con una escopeta a dos hermanastros tras una pelea en un bar de Vélez-Málaga

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino: "Creía que era un espejo"

Publicidad