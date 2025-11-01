Carlos Alcaraz, bendecido por el sacerdote más joven de España: "Como paisano suyo y casi de la misma edad..."

Cualquiera diría que Carlos Alcaraz ha tenido la ayuda de Dios en la que es, de momento, la mejor temporada de su corta carrera profesional. El tenista murciano, todavía número 1 del mundo pese a caer en su debut en el último Masters del año, recibió este pasado jueves la bendición de un joven sacerdote antes del partido de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Antequera (2-1 para los locales tras la tanda de penaltis).

Carlitos fue bendecido en la previa por Miguel Tovar, que curiosamente es murciano y desde hace meses también el sacerdote más joven de España. Ambos se encontraron en la previa del partido copero en el estadio Enrique Roca de Murcia (la histórica Nueva Condomina) y, tal y como cuenta el propio Tovar, mantuvieron una conversación y después se ofreció a bendecir a la estrella del tenis mundial.

"He tenido el honor de conocerle y darle la bendición antes de Turín y la Copa Davis, es un orgullo para mí como paisano suyo y casi de la misma edad..."

"Aprovechando la visita de Carlos Alcaraz al partido de Copa del Rey del Real Murcia, he tenido el honor de conocerlo, charlar con él y darle la bendición antes de sus próximos compromisos en Turín y la Copa Davis. Para mí, como paisano suyo y casi de la misma edad, ha sido un orgullo poder bendecir al mejor tenista del mundo, orgullo de toda Murcia; y como sacerdote murciano, hacerlo aquí, en nuestra tierra y en la Nueva Condomina, casa del murcianismo ¡Vamos Murcia, vamos Carlitos!", escribió el sacerdote en un post de 'X'.

Sacerdote a los 24 años

Miguel Tovar apenas tiene 24 años y fue ordenado sacerdote el 5 de julio en Molina de Segura para la diócesis de Cartagena. Una vocación que, según él mismo, le llegó con apenas 13 años, aunque fue bastante después cuando decidió dar el paso: "Mi adolescencia transcurrió de forma normal, con mis amigos, en el instituto, un noviazgo de cuatro años, con una pasión por el fútbol, el deporte y el Real Murcia tremenda... La vocación seguía ahí, pero yo no respondía por dos razones: intentaba buscar la felicidad en otras cosas y por el miedo al qué dirán", explicó él mismo.

También fue bendecido antes del US Open... y lo ganó

Por otra parte, no es la primera vez que Alcaraz recibe la bendición de un sacerdote en este 2025, ya que hace apenas dos meses fue bendecido por un párroco de la catedral de San Patricio (Nueva York) apenas unos días antes del US Open, Grand Slam que terminaría ganando después de imponerse a Sinner en la final.

Alcaraz puede perder el 1 este lunes... ¿qué debe hacer para recuperarlo?

En lo puramente deportivo, la derrota de Carlitos en París (1º ronda) permite a Jannik Sinner recuperar el número 1 este próximo lunes solo si gana el torneo parisino. Eso sí, por delante quedan las ATP Finals (torneo de maestros) en el que el italiano defiende los 1.500 puntos de campeón del año pasado -ganó todos los partidos- y en el que Carlitos apenas se llevó uno (round robin), por lo que solo defiende 200 puntos.

En la última cita de año hay 1.500 puntos en juego: 200 por cada victoria en la round robin, 400 por superar las semifinales y 500 por salir campeón. Alcaraz aseguraría el número 1 de la ATP si logra sumar tres victorias en Turín, con independencia de lo que hiciera Jannik Sinner, y todo esto contando que el transalpino se hace con el título en la capital francesa (hoy juega las semifinales ante Zverev).

Después la Copa Davis...

Al deportista español le quedará también la Copa Davis, el histórico torneo por países en el que competirá por llevar a España a ganar su séptima ensaladera (el último título fue en 2019). República Checa será el rival en cuartos para la Armada capitaneada por David Ferrer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.