Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, bendecido por el sacerdote más joven de España: "Como paisano suyo y casi de la misma edad..."

Es la segunda vez que el tenista español es bendecido por un sacerdote católico esta temporada. Esta vez fue con el más joven de España y en el estadio del Real Murcia.

El sacerdote Miguel Tovar bendice a Carlos Alcaraz

El sacerdote Miguel Tovar bendice a Carlos AlcarazX: @TovarPater

Publicidad

Cualquiera diría que Carlos Alcaraz ha tenido la ayuda de Dios en la que es, de momento, la mejor temporada de su corta carrera profesional. El tenista murciano, todavía número 1 del mundo pese a caer en su debut en el último Masters del año, recibió este pasado jueves la bendición de un joven sacerdote antes del partido de Copa del Rey entre el Real Murcia y el Antequera (2-1 para los locales tras la tanda de penaltis).

Carlitos fue bendecido en la previa por Miguel Tovar, que curiosamente es murciano y desde hace meses también el sacerdote más joven de España. Ambos se encontraron en la previa del partido copero en el estadio Enrique Roca de Murcia (la histórica Nueva Condomina) y, tal y como cuenta el propio Tovar, mantuvieron una conversación y después se ofreció a bendecir a la estrella del tenis mundial.

"He tenido el honor de conocerle y darle la bendición antes de Turín y la Copa Davis, es un orgullo para mí como paisano suyo y casi de la misma edad..."

Miguel Tovar, sacerdote murciano

"Aprovechando la visita de Carlos Alcaraz al partido de Copa del Rey del Real Murcia, he tenido el honor de conocerlo, charlar con él y darle la bendición antes de sus próximos compromisos en Turín y la Copa Davis. Para mí, como paisano suyo y casi de la misma edad, ha sido un orgullo poder bendecir al mejor tenista del mundo, orgullo de toda Murcia; y como sacerdote murciano, hacerlo aquí, en nuestra tierra y en la Nueva Condomina, casa del murcianismo ¡Vamos Murcia, vamos Carlitos!", escribió el sacerdote en un post de 'X'.

Sacerdote a los 24 años

Miguel Tovar apenas tiene 24 años y fue ordenado sacerdote el 5 de julio en Molina de Segura para la diócesis de Cartagena. Una vocación que, según él mismo, le llegó con apenas 13 años, aunque fue bastante después cuando decidió dar el paso: "Mi adolescencia transcurrió de forma normal, con mis amigos, en el instituto, un noviazgo de cuatro años, con una pasión por el fútbol, el deporte y el Real Murcia tremenda... La vocación seguía ahí, pero yo no respondía por dos razones: intentaba buscar la felicidad en otras cosas y por el miedo al qué dirán", explicó él mismo.

También fue bendecido antes del US Open... y lo ganó

Por otra parte, no es la primera vez que Alcaraz recibe la bendición de un sacerdote en este 2025, ya que hace apenas dos meses fue bendecido por un párroco de la catedral de San Patricio (Nueva York) apenas unos días antes del US Open, Grand Slam que terminaría ganando después de imponerse a Sinner en la final.

Alcaraz puede perder el 1 este lunes... ¿qué debe hacer para recuperarlo?

En lo puramente deportivo, la derrota de Carlitos en París (1º ronda) permite a Jannik Sinner recuperar el número 1 este próximo lunes solo si gana el torneo parisino. Eso sí, por delante quedan las ATP Finals (torneo de maestros) en el que el italiano defiende los 1.500 puntos de campeón del año pasado -ganó todos los partidos- y en el que Carlitos apenas se llevó uno (round robin), por lo que solo defiende 200 puntos.

En la última cita de año hay 1.500 puntos en juego: 200 por cada victoria en la round robin, 400 por superar las semifinales y 500 por salir campeón. Alcaraz aseguraría el número 1 de la ATP si logra sumar tres victorias en Turín, con independencia de lo que hiciera Jannik Sinner, y todo esto contando que el transalpino se hace con el título en la capital francesa (hoy juega las semifinales ante Zverev).

Después la Copa Davis...

Al deportista español le quedará también la Copa Davis, el histórico torneo por países en el que competirá por llevar a España a ganar su séptima ensaladera (el último título fue en 2019). República Checa será el rival en cuartos para la Armada capitaneada por David Ferrer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío

Publicidad

Deportes

El sacerdote Miguel Tovar bendice a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, bendecido por el sacerdote más joven de España: "Como paisano suyo y casi de la misma edad..."

Muere Finley Bone, futbolista de 21 años

Muere Finley Bone, futbolista de 21 años, tras ser impactada por un rayo mientras entrenaba

Kylian Mbappé, en acción ante el Valencia

Real Madrid - Valencia: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Susana Rodríguez, la reina del triatlón paralímpico, con Antena 3 Deportes
Triatlón paralímpico

Susana Rodríguez, siete veces campeona del mundo de triatlón paralímpico: "Mi tope son los JJOO y el Mundial de 2028"

Dani Sánchez, en la Gotland Grand National
Enduro

Dani Sánchez, tras superar la prueba más larga de enduro del mundo: "Si te caes, los otros corredores no te van a ver"

Bellum-Zone IV, velada de Muay Thai en Coslada
Bellum-Zone IV

Edye Ruiz y Dani Castor, a por los títulos mundiales de WKA de Muay Thai en Coslada

El Polideportivo Municipal El Olivo de Coslada acoge este sábado 1 de noviembre una gran velada de muay thai, con Edye Ruiz y Dani Castor buscando los títulos mundiales en las categorías de -80 kilos y -67 kilos, respectivamente.

Kylian Mbappé posa con la Bota de Oro 2024-25
Real Madrid | Fútbol

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro: "Es un momento importante para mí"

El delantero del Real Madrid ha recogido este viernes la Bota de Oro 2024-25 en el estadio Santiago Bernabéu, como máximo goleador de la temporada pasada.

Carlos Alcaraz gesticula tras un punto ante Cameron Norrie

Un extenista francés critica la actitud de Alcaraz ante Norrie: "Fue en contra de todo lo que..."

Jannik Sinner, en su partido ante Francisco Cerúndolo en París

Jannik Sinner y sus problemas físicos ante Cerúndolo: "Está claro que no estoy al 100%"

Xabi Alonso, en rueda de prensa

Xabi Alonso: "Vinícius estuvo impecable, habló desde corazón, yo quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado"

Publicidad