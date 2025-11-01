Real Madrid - Valencia: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe este sábado al Valencia en el Santiago Bernabéu con la confianza por las nubes tras su victoria (2-1) en el Clásico frente al Barcelona y siendo líder destacado de LaLiga EA Sports (27 puntos) por delante del Barça (22 puntos), Villarreal (20 puntos) y Atlético de Madrid (19 puntos). Tras la goleada sufrida en el Metropolitano ya olvidada, los de Xabi Alonso han encadenado cinco triunfos consecutivos: dos en Champions (Kairat Almat y Juventus) y tres en Liga (Villarreal, Getafe y Barcelona).

Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán llega en plena crisis de resultados y en puestos de descenso tras haber sumado tan solo nueve puntos en las diez primeras jornadas de LaLiga EA Sports. El conjunto valenciano no gana en el campeonato liguero desde el pasado 20 de septiembre, cuando se impuso (2-0) al Athletic en Mestalla. Tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco duelos ligueros han colocado al Valencia en una situación delicada antes de visitar el Santiago Bernabéu, donde la temporada pasada ganaron (1-2), con los goles de Diakhaby y Duro.

Xabi Alonso trató de frenar la euforia tras la victoria en El Clásico y avisó que espera un partido complicado ante el Valencia.

"¿Cambios? Puede ser, pero no pensando en el martes... pensando en mañana. En Champions puedes perder puntos y luego recuperarlos, en Liga no sucede así. El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu, no podemos relajarnos. Hay que respetar mucho. El Valencia tiene calidad y jugadores buenos, el partido con alerta porque después de una gran victoria bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda", advirtió el técnico tolosarra.

El entrenador vasco no podrá contar con Dani Carvajal, último en caer lesionado y que estará lo que resta del año de baja tras pasar por el quirófano. Antonio Rudiger y David Alaba siguen siendo baja; mientras que Lunin está sancionado tras ver la cartulina roja en el Clásico. La gran duda es saber qué once sacará este sábado Xabi Alonso, siempre teniendo en cuenta la visita del próximo martes al Liverpool en Anfield.

Si no hay sorpresas, el once del Real Madrid puede ser el formado por Courtois bajo los palos; defensa para Álvaro Carreras, Huijsen, Militao y Valverde; un centro del campo con Tchouameni, Camavinga, Bellingham y Guler; y arriba, la dupla formada por Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Por su parte, Corberán tiene las bajas confirmadas de Simitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani y Filip Ugrinic; mientras que Lucas Beltrán es duda. El once de hoy del Valencia puede ser el siguiente: Agirrezabala; Gayà o Jesús Vázquez, Copete, Tárrega y Thierry; Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.

Posibles onces del Real Madrid - Valencia

REAL MADRID: Courtois; Álvaro Carreras, Huijsen, Militao, Valverde; Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé

VALENCIA CF: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Valencia de LaLiga EA Sports

El Real Madrid - Valencia, partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Santiago Bernabéu.

El partido entre el Real Madrid y el Valencia se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del encuentro de LaLiga EA Sports.