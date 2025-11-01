Herida grave una joven de 21 años tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween. Hasta el lugar de los hechos, también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos.

Los servicios de emergencia atendieron en ese mismo momento a la mujer, que presentaba herida por arma blanca, con un orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha.

Una vez fue estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave. Por el momento, la brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que, por el momento no han trascendido más detalles.

Herido un joven de 22 años por arma blanca en Villaverde, Madrid

El Samur-Protección Civil ha atendido a un varón de 22 años con heridas de arma blanca en el barrio de Villaverde, en Madrid. El equipo de emergencias asistió a un varón, que presentaba dos heridas de arma blanca en la zona dorsal, en la calle Dorotea Laborada, en el barrio madrileño de Villaverde.

Tal y como comunicaron los servicios de emergencia, el joven se encuentra con pronóstico grave pero estable, al ser trasladado al hospital Doce de Octubre de la comunidad.

Herido grave tras recibir un disparo en una urbanización de Madrid

A principios del pasado mes de octubre, un hombre de 39 años permanece en estado grave tras resultar herido por un disparo. Este suceso tuvo lugar en una urbanización situada en el número 14 de la calle Campezo, en el distrito madrileño de San Blas, tal y como han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.

Este aviso se produjo en torno a las 20:15 horas, momento en el que los equipos del Samur Protección Civil fueron alertados de que una persona había recibido un impacto de bala, con heridas en el rostro, el cuello y el tórax.

Los sanitarios atendieron al herido dentro del recinto residencial, donde fue intubado y estabilizado antes de ser trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. En dicho operativo, también participó la Policía Municipal de Madrid, que escoltó el convoy sanitario hasta el centro hospitalario.

Un joven de 21 años recibe un disparo en la cabeza

A principios del mes de junio, un joven de 21 años resultó herido muy grave al recibir un disparo en la cabeza en una calle del distrito madrileño de Retiro.

Este suceso que ha tenido lugar sobre las 00.40 horas en la calle Téllez con la de Comercio. Cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso, un equipo del SUMMA112, comenzó las maniobras de reanimación de la víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

