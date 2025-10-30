Antena 3 Noticias suma 70 meses consecutivos de liderazgo y logra su mejor octubre en tres años

Antena 3 prolonga otro mes más su hegemonía en audiencias en el arranque de temporada: la cadena vuelve a ser la televisión líder en octubre, como también lo fue en septiembre, y suma ya 15 meses consecutivos en cabeza. Con un 13% de cuota de pantalla en el segundo mes de la temporada, consolida su liderazgo al firmar su mejor octubre en tres años, afianzando así los excelentes resultados del inicio del curso.

El éxito y la fortaleza de su programación la sitúan de nuevo como la cadena preferida por los espectadores, superando a todos sus competidores y marcando la mayor distancia en 29 años sobre su rival privado en un mes de octubre.

Los informativos líderes

Antena 3 Noticias (19,3% y 1,9 M) mantiene su hegemonía, con 70 meses consecutivos de liderazgo, creciendo más de un punto respecto al año pasado y logrando su mejor octubre desde 2021. Aventaja en 10,6 puntos a su rival privado y en 5,7 puntos a la cadena pública. Todas sus ediciones superan los 3 millones de espectadores únicos de media:

El informativo presentado y dirigido por Sandra Golpe, Antena 3 Noticias 1 (23,3% y 2,1 M), sigue siendo el informativo más visto y con mayor cuota de toda la TV. Encadena 93 meses de liderazgo (desde febrero de 2018) y alcanza su mejor dato desde agosto de 2007. Amplía su ventaja a +13,5 puntos, la mayor de su historia.

Antena 3 Noticias 2 (18,8% y +2,1 M), el informativo dirigido y presentado por Vicente Vallés, suma 63 meses de liderazgo en prime time, con su mejor octubre desde 2022 y una distancia de 11,1 puntos sobre su rival.

Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,1% y 1.549.000) se mantiene también líder durante 63 meses, alcanzando su mejor octubre desde 2022. Y las 'Noticias de la mañana' (14% y 160.000) es el informativo matinal más visto, subiendo +0,6 puntos.

Antena 3 Deportes sigue imbatible con la información deportiva más vista en sus cuatro ediciones, con la mejor cuota histórica en la Sobremesa (19,7%).

'Espejo Público' (11,5% y 281.000) consolida su seguimiento y destaca entre las 8:55 y las 11:00 horas, donde sube al 12,7%, superando los 1,9 millones de espectadores únicos diarios.

Antena 3 arrasa con los programas y series más vistas de la televisión

Sus informativos siguen haciendo historia, con 70 meses consecutivos de liderazgo absoluto y distancias inalcanzables sobre la competencia (10,6 puntos frente al rival privado y 5,7 puntos frente a la pública), creciendo más de un punto respecto a hace un año y firmando su mejor octubre desde 2021.

En entretenimiento, la cadena vuelve a dominar el ranking televisivo:

'El Hormiguero' es, al igual que en septiembre, el programa más visto del mes.

'Pasapalabra' se mantiene fuerte, seguido de 'La ruleta de la suerte' y 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', ambos imbatibles.

'La Voz' lidera la noche de los viernes.

'El 1%' alcanza récord histórico en el Prime Time del miércoles.

En ficción, 'Sueños de libertad' continúa líder invicta y logra su segundo mejor mes histórico. 'Una nueva vida' y 'Renacer' siguen como las series internacionales más vistas.

Atresmedia (25,8%) completa 30 meses como grupo líder

Atresmedia (25,8%) se mantiene como grupo líder en octubre, 30 meses consecutivos en primera posición, pese a contar con un canal menos que su principal competidor.

laSexta (5,9%) consolida su audiencia y acumula 52 meses seguidos por delante de su rival, siendo la tercera cadena privada más vista. 'Aruser@s' mejora respecto al inicio de temporada y sigue líder sobre sus competidores privados. 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde' son los programas de mayor aportación, ambos líderes sobre su rival. 'El Intermedio', 'Salvados', 'laSexta Columna' y 'laSexta Noticias' firman su mejor mes desde junio. Y 'laSexta Xplica' logra su mejor octubre.

Nova (1,9%) sigue como cadena femenina líder y emite la serie temática más vista: 'Emanet'. Neox (1,7%) lidera la Sobremesa temática (2,2%) con 'Los Simpson', la serie de animación más vista de la TV.

Mega (1,4%) destaca con 'El Chiringuito de Jugones', que alcanza su máximo desde mayo con El Clásico.

Atreseries (1,9%) continúa como la cadena de nueva creación líder, firmando su mejor octubre histórico.